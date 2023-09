Stimoniaris würdemit 1860-Geschäftsführer Pfeifer verlängern - am liebsten „schon gestern“

Von: Uli Kellner

Lob für den Geschäftsführer: Aufsichtsratschef Saki Stimoniaris ist begeistert vom fleißigen Sponsoren-Beschaffer Marc-Nicolai Pfeifer (l.). © Imago

Die Sponsorenwand der Löwen wächst und wächst. Verantwortlich dafür: Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (Vertrag bis 2024). Von der HAM-Seite erntet er Lob.

Von Präsident Robert Reisinger wurde er angezählt („Suche nach Sportdirektor gezielt verschleppt“), doch Saki Stimoniaris, der Vorsitzende des Aufsichtsrats beim TSV 1860, lobt Finanzgeschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer in den höchsten Tönen. „Er macht einen hervorragenden Job“, schwärmt der frühere MAN-Betriebsratschef im Podcast Radis Erben: „Ich würde mit ihm gestern schon verlängern . . .“ Einer der Gründe: Pfeifer (42) ziehe nahezu wöchentlich neue Geldgeber aus dem Ärmel: Premiumpartner, Groß- und Kleinsponsoren...

Helden-Projects exklusiv für Pokalspiele

Pfeifers jüngster Coup wird erstmals im Totopokalspiel bei der DJK Hain am Dienstagabend zu bestaunen sein (Anstoß: 18 Uhr, live bei Löwen-TV). Im Ligabetrieb prangt auf den Trikotärmeln der Spieler das Logo des Exklusivpartners Bet3000 – im Pokal klaffte eine Textillücke, für die Pfeifer das junge Start-Up Helden-Projects gewinnen konnte. „Wir sind sehr dankbar, die Chance zu bekommen beim Traditionsclub TSV 1860 als Trikotsponsor fungieren zu dürfen“, sagt Nico Held, der geschäftsführende Inhaber von Helden-Projects: „Als junges, aufstrebendes Unternehmen passen wir aus unserer Sicht perfekt zu Sechzig. Beide Seiten zeichnet Teamgeist, Siegeswille und Einsatzbereitschaft aus.“

Der neue Löwen-Partner aus Krailling hilft Firmen beim Beschaffen von Fördermitteln, stärke so den Mittelstand, sagt 1860-Geschäftsführer Pfeifer, der sich auch ehrgeizige sportliche Ziele auf die Fahne schreibt: „Ich wünsche Helden-Projects und uns, dass wir in diesem Wettbewerb in der aktuellen Saison möglichst ins Finale kommen und nach 2020 den Pokal erneut gewinnen.“