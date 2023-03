TSV 1860: Jacobacci setzt auf Mentalität – „Brauchen Jungs, die auf dem Platz Männer sind“

Bringt er den Löwen wieder auf Vordermann? Maurizio Jacobacci vor seinem Einstandsspiel gegen Köln. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Spielt wie Männer! – nicht weniger fordert der neue 1860-Trainer Maurizio Jacobacci von seinen Spielern. Am Samstag wartet das Duell gegen Viktoria Köln.

München – Die Fragen, die über das Sportliche hinausgehen, waren schnell geklärt am Freitagnachmittag. Die zweite Pressekonferenz mit Maurizio Jacobacci lieferte ein recht präzises Bild davon, wie der neue Löwen-Trainer sein Einstandsspiel gegen Viktoria Köln angehen wird. Der Italiener wird die Mannschaft wie zuletzt üblich zu Hause schlafen lassen, wird nach dem ersten Espresso modisch-lässige Klamotten aus dem Koffer kramen, ins Stadion fahren – und die Spieler dort weitgehend in Ruhe lassen.

TSV 1860: Neu-Trainer Jacobacci vor Debüt gegen Viktoria Köln

„Ein Ritual von mir ist, dass ich mich am Spieltag zurückziehe“, verriet Jacobacci: „Ich bin keiner, der wie ein Tiger in der Kabine auf- und abläuft.“ Passend dazu werde er auf eine eher kurze Ansprache ans Team setzen, „ein, zwei Sätze“ – mehr nicht. Inhalte scheinen dem erfahrenen Coach wichtiger zu sein als das Hinausbrüllen von Kampfparolen. Er sagt: „Über die Motivation ist enorm viel möglich, aber am Schluss geht es auch um die Qualität der Mannschaft.“

Damit die am Samstag ab 14 Uhr bereitsteht, hat er angepackt, was sich in so einer kurzen Zeitspanne zwischen Vertragsunterschrift und Pflichtspielpremiere anpacken lässt. Seit Dienstag ließ er jeden Tag abgeschottet von Fans und Medien trainieren, führte viele Einzelgespräche, lud die Mannschaft am Mittwoch zum Mittagessen ein, um sie besser kennenzulernen. Sein Eindruck: „Es ist eine sehr willige Mannschaft. Gute Jungs, die hellhörig sind. Sie haben eine Wissbegierigkeit, die dabei hilft zu wachsen.“ Sein Wunsch ist, dass dies schon gegen Köln sichtbar wird: „Wir brauchen Jungs, die auf dem Platz Männer sind. Die sich nicht auf die Füße treten lassen. Der Charakter ist entscheidend, ob man gewisse Resultate erzielen kann oder nicht.“

Am Beispiel von Jesper Verlaat, den er beim TV-Studium des Halle-Spiels als extrem verunsichert empfand, glaubt er gesehen zu haben, dass die Art funktioniert, wie er die Mannschaft anspricht und führt. „Ich empfand ihn als locker – so wie ich Holländer kenne. Ich habe ihn gut erlebt diese Woche, und ich wünsche mir sehr, dass er die Rolle, die er hat, wieder zu 100 Prozent umsetzen kann.“

Jacobacci: „Wir wollen nicht den Gegner informieren, das ist wichtig“

Wer will, kann das als Andeutung werten, dass Verlaat spielen wird. Und darüber hinaus? Kurioserweise begann Jacobacci seinen Auftritt mit der Bitte an die Reporter, nichts von den Eindrücken des Abschlusstrainings zu schildern, sofern sie Rückschlüsse auf die Aufstellung geben („Wir wollen nicht den Gegner informieren, das ist wichtig“). Den deutlichsten Hinweis gab er dann jedoch selbst – indem er verriet, dass er es für wenig zielführend hält, wenn ein neuer Trainer kommt und alles über den Haufen wirft – „nur um irgendetwas zu verändern“. Er sagt: „Entscheidend ist, dass die Spieler, die beginnen, eine gewisse Art von Konstanz weiterhin haben. Dass man sie nicht aus irgendetwas rausreißt.“ In Bezug auf Startelf und System sind demnach keine großen Umstellungen zu erwarten. Wichtig sei auch nicht, ob die Grundordnung 4-2-3-1 oder 3-4-2-1 sei, doziert er, „sondern die Mentalität, die Einstellung“. Und was das angeht, glaubt er, habe die Mannschaft Fortschritte gemacht. Er sagt: „Ich bin überzeugt vom Team – und ich bin überzeugt, dass die Message verstanden wurde.“

Und wie sich das für einen italienischen Maestro gehört, wird er das Ergebnis beobachten: unaufgeregt und stilvoll gekleidet an der Seitenlinie. „Für mich ist der Samstag ein Festtag“, begründet er seinen Dresscode: „Trainingsanzug trage ich die ganze Woche.“ Die Botschaft: Arbeiten muss am Samstag die Mannschaft.