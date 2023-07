Kündigung? Von wegen! Sitzberger zu seiner Kehrtwende: „Ich bin halt leicht wieder einzufangen....“

Mag nicht ohne seine Löwen sein: Hans Sitzberger (70) bleibt mit seiner Reinigungsfirma AHD, inzwischen von seinen Kindern geleitet, am Ball. © Imago / Ulrich Wagner

Er mag halt nicht ohne seine Löwen sein. Im Frühjahr wollte sich Vizepräsident Hans Sitzberger als Sponsor zurückziehen - nun macht er doch weiter, und wie!

Im Frühjahr hatte sogar er die Nase voll. Vizepräsident Hans Sitzberger, der treue Löwe, strafte seinen Verein mit Liebesentzug, wollte sich nach 16 Jahren als Premiumsponsor zurückziehen. Der lieb gewonnene Slogan seiner Firma für Reinigungsfahrzeuge („Mia kehr‘n zsam“) wäre damit für 1860 verloren gegangen - und mit ihm ein stattliches, aus purer Löwenleidenschaft investiertes Sümmchen.

Donnerstagfrüh flatterte den Redaktionen dann eine Pressemitteilung ins Haus: Sitzbergers Firma, die AHD, geht als Premiumsponsor ins 17. Jahr. Dazu der knappe Kommentar des 70 Jahre alten Niederbayers, grinsend geäußert am Telefon: „Ich bin eben leicht wieder einzufangen.“ Tiefblauer Löwe halt – mit ebenso tiefblauen Kindern, in deren Hände der Unternehmer sein Lebenswerk gelegt hat.

Wir sehen uns als fester Teil der Löwenfamilie.

„Die Löwen, unsere Partnerschaft und der dazugehörige Slogan ‚Mia kehr‘n zam‘ gehören nach all der Zeit als Sponsor zur Identität unserer Firma. Es beschreibt unsere tiefe und innige Beziehung“, sagt Clarissa Schellong, Sitzbergers Tochter. „Für uns ist eine Fortführung, nahezu losgelöst von der Wirtschaftslage, eine Selbst­verständlichkeit. Wir sehen uns als fester Teil der Löwenfamilie“, ergänzt Sitzbergers Sohn Christian, der mit seiner Schwester zusammen die Geschäftsführung der AHD übernommen hat.

Tiefblaue Löwen: Hans Sitzbergers Kinder Christian und Clarissa Schellong - zusammen mit 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (l.) © TSV 1860

Dass auch Firmengründer Hans nicht ohne seine Löwen sein mag, zeigt schon die Tatsache, dass der Hobbyläufer in fünf Abteilungen Mitglied ist (neben Fußball auch Bergsport, Vereinsgeschichte, Turnen, Inklusion), die U 11 ebenso unterstützt wie das Futsal-Team – und, Teaser unserer Zeitung: In Kürze wird der Verein bekannt geben, dass Sitzbergers Firma ihr Engagement sogar noch ausweitert – als Brustsponsor der Amateurkicker. Einmal Löwe immer Löwe? Der treue Hans würde es so ausdrücken: Mia kehr´n hoid zsam!