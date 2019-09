Live-Ticker: Löwen bekommen den Ball gegen Dachau nicht ins Netz

16 Vereine sind noch im bayerischen Toto-Pokal. Der TSV 1860 bekommt es mit dem TSV 1865 Dachau zu tun. Geben sich die Löwen vor der Haustür eine Blöße?

München/Dachau - „Wenn die Sechzger bei uns so spielen wie zuletzt in Magdeburg, dann haben wir sportlich durchaus eine Chance“: Das ist die einhellige Meinung des nächsten Gegners des TSV 1860 im Toto-Pokal. In der Tat, beim vorletzten Auswärtsspiel in Liga drei gaben die Löwen alles andere als ein gutes Bild ab. Am Dienstag steht im Achtelfinal-Duell nun also die nächste Bewährungsprobe für das Team von Daniel Bierofka an. Der Anpfiff der Partie beim TSV 1865 Dachau ertönt um 17.30 Uhr.

TSV 1860: Magdeburg-Form? Oder die vom Spiel in Chemnitz ...

In der noch jungen Drittliga-Saison hat der TSV 1860 unterschiedliche Gesichter gezeigt: Gingen die Giesinger beim Auswärtsspiel in Magdeburg noch mit einer Klatsche vom Feld, so konnte man zuletzt beim abstiegsbedrohten Chemnitzer FC drei Punkte einfahren. Mehr Konstanz erhoffen sich die Verantwortlichen durch die Verpflichtung von Stürmer Prince Osei Owusu, den man ein weiteres Mal von Zweitligist Arminia Bielefeld ausgeliehen hat. Kurz vor Transferschluss haben sich die Löwen sogar noch ein weiteres Mal verstärkt: Tim Rieder verstärkt den TSV.

pf