„Der feinste Fuß in Giesing“: Vrenezi in Top-Form vor Wiedersehen mit Ex-Klub

Von: Michael Grözinger

Der feinste Fuß in Giesing. Sportschau-Kommentator Lukas Schönmüller über Albion Vrenezi © Stefan Matzke

Albion Vrenezi ist bereit für das Wiedersehen mit Türkgücü München. Am vergangenen Wochenende glänzte er mit einem Doppelpack.

Planegg - Der ehemalige Offensivspieler des SV Planegg-Krailling trifft am heutigen Dienstagabend, 19 Uhr, mit dem TSV 1860 München im Achtelfinale des Toto-Pokals, der Vorstufe des DFB-Pokals auf bayerischer Ebene, im Grünwalder Stadion auf seinen Ex-Verein Türkgücü München.

Doch nicht nur durch diese besondere Konstellation dürfte der 28-jährige Kosovare ganz besonders motiviert in die Partie gehen. Auch aus dem jüngsten Drittliga-Spiel der Löwen sollte Vrenezi ordentlich Selbstbewusstsein gezogen haben. Schließlich gelangen ihm beim 4:1-Heimsieg des Tabellenführers gegen den bis dato defensivstarken MSV Duisburg am Samstag seine ersten beiden Pflichtspieltore im Löwen-Trikot.

TSV 1860: Tickets für Türkgücü-Spiel noch verfügbar

Die Art und Weise, wie Vrenezi sein Team mit den Treffern zum 1:0 und 3:0 auf die Siegerstraße brachte, beeindruckte. Die Führung erzielte der Ex-Planegger bereits nach gut einer Minute: Er erkämpfte sich in der eigenen Hälfte den Ball, trieb ihn mit viel Dynamik über das halbe Spielfeld, passte auf den Flügel und verwertete die folgende Flanke mustergültig volley. Bei seinem zweiten Tor legte Vrenezi sogar noch eine Schippe drauf: Der Flügelspieler nahm einen Abpraller auf und schlenzte den Ball aus rund 20 Metern halblinker Position mit rechts in den rechten Winkel. „Der feinste Fuß in Giesing“, sagte Sportschau-Kommentator Lukas Schönmüller in der Berichterstattung nach dem Traumtor.

Nach einigen sehr ordentlichen Auftritten legte Vrenezi am Samstag erstmals einen überragenden hin. Daran will der Neuzugang heute Abend gegen die alten Kollegen anknüpfen. Für das Münchner Pokal-Derby gegen den Regionalliga-15. sind bereits mehr als 6000 Tickets verkauft. Favorisiert sind freilich die Sechziger – nicht nur wegen des formidabel aufgelegten Albion Vrenezi. Ob der frühere Würmtaler Fußballer aber überhaupt zum Einsatz kommt, ist nicht gesichert. In den ersten beiden Pokal-Runden hatte Löwen-Trainer Michael Köllner jeweils eine verstärkte B-Elf aufgeboten.

Tickets für das Spiel gibt es online unter www.ticket-onlineshop.com/ols/tgm/de. Außerdem wird die Begegnung im Livestream auf dem Videoportal Youtube übertragen unter: https://youtu.be/LI6gCswqNaE. (mg)