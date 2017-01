Wechsel ist fix: Vitus Eicher verlässt die Löwen

München - Bereits am Montag verabschiedete sich Torhüter Vitus Eicher aus dem Trainingslager des TSV 1860 im portugiesischen Tróia. Nun ist sein Transfer zu einem Ligakonkurrenten in trockenen Tüchern.

Der 26-Jährige wechselt innerhalb der 2. Bundesliga von den Löwen zum 1. FC Heidenheim. Der Tabellen-Vierte einigte sich am Dienstag mit den Löwen auf einen sofortigen Wechsel des gebürtigen Erdingers, der eigentlich noch bis zum Saisonende an den Ligarivalen vertraglich gebunden war. Die Löwen bestätigten den Transfer am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass dieser Transfer nun nach äußerst langwierigen Verhandlungen endlich zu Stande gekommen ist und wir Vitus Eicher doch noch ablösefrei vom TSV 1860 München verpflichten konnten. Mit ihm sind wir, dank seiner Zweitligaerfahrung, künftig auf der Torhüterposition noch breiter aufgestellt“, erklärte außerdem Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald auf der Vereinshomepage.

Eicher stammt aus der Nachwuchsabteilung der Münchner, konnte sich aber nicht als Stammtorhüter etablieren. Insgesamt absolvierte er für den TSV 33 Zweitligaspiele, war in dieser Saison aber nur noch im Regionalliga-Team zum Einsatz gekommen. „Vitus hat sich in all den Jahren vorbildlich verhalten und trägt den Löwen im Herzen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei ihm bedanken“, sagte 1860-Geschäftsführer Anthony Power.

Mit Jan Zimmermann und Stefan Ortega stehen nun nur noch zwei Torhüter im Profikader der Blauen.

Die Pressemitteilung des TSV 1860 im Wortlaut:

Vitus Eicher wird die Löwen verlassen. Der 26-jährige Torhüter, der seit 2000 beim TSV 1860 München zwischen den Pfosten stand, wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

„Vitus ist ein absolut verdienter Spieler unseres Vereins. Er hat sich in all den Jahren vorbildlich verhalten und trägt den Löwen im Herzen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei ihm bedanken. Wir respektieren seinen Wunsch, dass er eine neue sportliche Herausforderung sucht“, so 1860-Geschäftsführer Anthony Power, der für diese Entscheidung großen Zuspruch von Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik erfuhr: „Hasan Ismaik möchte Vitus für dessen weitere Karriereplanung keine Steine in den Weg legen. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Vitus Eicher spielte mehr als 16 Jahre an der Grünwalder Straße. Sein Debüt im Profi-Fußball gab der Torwart am 29. April 2012, als die Löwen bei Eintracht Frankfurt einen 2:0-Sieg feierten. Als Nummer Eins im Tor der Sechzger hatte er ab Februar 2015 großen Anteil am Klassenerhalt des TSV 1860. Insgesamt kam Eicher 35 Mal für das Zweitliga-Team der Löwen zum Einsatz.

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sk/SID/dpa