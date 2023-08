TSV 1860 gegen Waldhof im Live-Ticker: Böses Löwen-Erwachen zum Saisonstart?

Von: Korbinian Kothny

Der TSV 1860 startet gegen Waldhof Mannheim in die Saison 2023/24. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der TSV 1860 München empfängt am 1. Spieltag der 3. Liga Waldhof Mannheim. Wie präsentiert sich die neu zusammengewürfelte Mannschaft? Der Live-Ticker.

3. Liga, 1. Spieltag: TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim , Samstag, 14.00 Uhr

, Samstag, 14.00 Uhr Löwen nach Umbruch: Auf wen setzt Jacobacci ?

? Schlechte Ergebnisse in der Vorbereitung: 1860 droht böses Erwachen

München – Es geht wieder los! Der TSV 1860 München startet mit einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim in seine sechste Drittliga-Saison in Folge. Dabei dürfte sich die Vorfreude der Löwen-Anhänger dieses Mal in Grenzen halten. War 1860 in der letzten Saison noch Aufstiegskandidat Nummer eins, stehen die Giesinger heuer vor einer ungewissen Spielzeit.

Zu groß war der Umbruch im Sommer und zu kurz die Vorbereitung für Trainer Maurizio Jacobacci, als ob die Löwen schon ein eingespieltes Team sein könnten. Mit Leihrückkehrer Michael Glück stehen insgesamt 13 Neuzugänge auf der Habenseite der Giesinger.

TSV 1860: Hiller erhält den Vorzug im Tor

Dementsprechend unklar ist auch, auf wen Jacobacci im ersten Saisonspiel setzen wird. Im Tor wird aber weiterhin Marco Hiller stehen. Das bestätigte Jacobacci bei der Pressekonferenz am Freitag. Die Nummer eins der Löwen hatte sich in der Vorbereitung mit Neuzugang David Richter duelliert.

Vor Hiller wird Neukapitän Jesper Verlaat die Löwen anführen. An der Seite des Niederländers dürften Niki Lang oder Neuzugang Leroy Kwadwo auflaufen. Auf den defensiven Außenbahnen werden wird es vermutlich auf das Duo Kurt/Greilinger hinauslaufen.

TSV 1860 mit desolatem Auftritt im Toto-Pokal

Im Mittelfeldzentrum drückt der Schuh der Löwen mit am meisten. Neuzugang Marlon Frey ist noch gesperrt, während Routinier Tim Rieder sich weiterhin im Aufbautraining befindet. Niklas Tarnat wird deshalb die Strippen im Mittelfeld ziehen. Die zweite, große Problemzone der Löwen ist der Sturm. 1860 ist auf der Suche nach einem Neuner immer noch nicht fündig geworden. Gegen Mannheim dürften Neuzugang Valmir Sulejmani oder Fynn Lakenmacher beginnen.

Ganz unabhängig von der Aufstellung dürfte aber klar sein, dass die Löwen ein anderes Gesicht als am Mittwoch gegen den Kreisligisten 1. FC Stockheim zeigen müssen. 1860 quälte sich zu einem 5:1-Sieg, konnte aber alles andere als überzeugen. Zuvor setzte es bereits Niederlagen gegen den VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Nürnberg und die SpVgg Unterhaching in Vorbereitungsturnieren. Gibt es gegen Mannheim jetzt das böse Erwachen zum Ligastart? Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker. (kk)