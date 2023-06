Einvernehmliche Trennung von Aufstiegsheld Nietzold: Bender-Zwillinge bekommen neuen Coach

Von: Michael Zbytek

Trainer Hans Nietzold (r.) im Gespräch mit Lars Bender nach dem geglückten Aufstieg in die Kreisliga. © Stefan Gulden

Erfolgstrainer Hans Nietzold verlässt den TSV Brannenburg nach dreieinhalb Jahren. Er blickt positiv auf seine Zeit beim Verein zurück.

Brannenburg – Am vergangenem Mittwoch gab der TSV Brannenburg in einer Mittelung auf seiner Website bekannt, die Zusammenarbeit mit Hans Nietzold zu beenden. Nietzold führte den Bender-Club in der letzten Saison zum Kreisligaaufstieg. Vor dreieinhalb Jahren übernahm der Trainer den TSV in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Jetzt zieht es den 53-Jährigen zum SV Bad Feilnbach.

Der Vorstand des Vereins ist nach längeren Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, dass die Herausforderung in der Kreisliga mit einem neuen Trainer angegangen werden soll. Dieser heißt Eldar Kavazovic. Mit seinem Fachwissen als ehemaliger Fußballprofi und ersten Trainer-Erfahrungen beim SB Rosenheim soll er die Mannschaft als Spielertrainer verstärken.

Nietzold verlässt TSV, damit „neue Impulse gesetzt werden können“

Nietzold, der seinem Nachfolger beide Daumen drückt, geht als Aufsteiger und ist sich sicher, das richtige Timing erwischt zu haben:. „Für die bevorstehende, schwere Saison müssen neue Impulse gesetzt werden. Da hat es sich für mich einfach nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt, den Verein zu verlassen“, sagt er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Der TSV Brannenburg wird bei Nietzold immer einen Platz im Fußballherzen haben. Für seinen Ex-Klub findet er nicht genug Lob und Komplimente: „Ich habe in meinen dreieinhalb Jahren beim TSV viele Freundschaften geschlossen. Mir wurde versichert, dass ich hier weiterhin willkommen bin. Es ist schön, wenn man so eine familiäre Beziehung miteinander pflegt.“

Teambuilding-Maßnahmen als Grundstein des Erfolgs

Neben dem gelungenen Kreisliga-Aufstieg und der Rückkehr der Bender-Zwillinge waren es vor allem Teambuilding-Massnahmen, welche Nietzold immer in Erinnerung bleiben werden. „Der Bergausflug und die Challenges haben die Fundamente des Erfolgs gelegt. Sie haben die Mannschaft zu dem gemacht, was sie heute ist: Eine tolle Kreisligamannschaft“, sagt Nietzold.

Auch dachte er daran zurück, wie sich der Kader über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Während der TSV in der Corona-Saison gerade einmal auf dem zehnten Tabellenplatz landete, verbesserte sich Brannenburg durch den Zuwachs von neuen Spielern in den vergangenen Spielzeiten. Letzte Saison belohnte sich der Verein mit der Meisterschaft in der Kreisklasse.

Klassenerhalt als Ziel: Neue Aufgabe beim SV Bad Feilnbach

Seine neue Herausforderung hat Nietzold beim SV Bad Feilnbach gefunden. Der SV ist ebenfalls aufgestiegen und peilt die Etablierung in der Kreisklasse an. Nietzold hatte zwar mehrere Angebote vorliegen, entschied sich am Ende aber für Feilnbach: „Bei den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Der SV ist sehr ambitioniert und ich will dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen.“

Nietzold freut sich auf die kommende Saison und ist bereits mit einigen seiner zukünftigen Spieler in Kontakt. Mit seiner neuen Mannschaft soll der berüchtigte „Abstiegsstrudel“ vermieden werden. Dies wünscht er auch seinem Ex-Klub. (Michael Zbytek)