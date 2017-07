Live-Ticker: Löwen gastieren im Landkreis Mühldorf

Der dritte Spieltag führt den TSV 1860 am Mittwoch zum TSV Buchbach. Können die Löwen dort den nächsten Sieg einfahren? Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Auswärtsspiel des TSV 1860 München beim TSV Buchbach. Der dritte Spieltag der Regionalliga Bayern führt die Löwen in das nur 563 Kilometer entfernte 3000-Seelen-Örtchen im Landkreis Mühldorf am Inn zwischen Taufkirchen (Vils) und Ampfing. Der örtliche TSV spielt seit mittlerweile sechs Jahren erfolgreich in der Regionalliga und war (bis auf eine Ausnahme) stets in den Top Ten vertreten. Natürlich ist das Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger mit 2700 Zuschauern ausverkauft.

Nach den beiden Siegen in Memmingen (4:1) und gegen Burghausen (3:1) wollen die Löwen in Buchbach den nächsten Dreier einfahren. Buchbach selbst hat bislang in dieser Spielzeit einmal gewonnen und einmal verloren. Einem 2:1-Erfolg über 1860 Rosenheim folgte ein 0:2 beim SV Schalding-Heining. Bislang trafen die Sechziger nur mit der zweiten Mannschaft auf Buchbach, die Bilanz spricht aber klar für die Weißblauen. In elf Duellen gewannen die Münchner siebenmal bei je zwei Remis und zwei Niederlagen. Tordifferenz: 20:10 für Sechzig. 2016/17 konnten die Blauen beide Liga-Duelle gewinnen.

Wie schlagen sich die Löwen beim TSV Buchbach, kann der TSV 1860 seine weiße Weste behalten und den nächsten Sieg einfahren? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts, wir berichten live aus Buchbach. Anstoß ist am Mittwoch um 19 Uhr.

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sr/fw