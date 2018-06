Er ist schon da: tz begrüßt Knipser Grimaldi zum Medizincheck in München

Antonio Grimaldi soll für die Löwen in der dritten Liga knipsen. Der Wunschsspieler von Daniel Bierofka ließ sich schon am Trainingsgelände blicken.

München - Jetzt ist er endlich da! Am Montag um 13.24 Uhr verließ Adriano Grimaldi (27) gut gelaunt die Praxis von Löwen-Arzt Dr. Christian Wimmer. Nach tz-Informationen soll der Stürmer am Montagabend seinen Vertrag bei 1860 unterschreiben. Grimaldi bindet sich nach unseren Infos für drei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr an den Verein.

Grimaldi sagt Sandhausen und Duisburg ab

„Na klar freue ich mich auf 1860 – sonst wäre ich ja nicht hier!“, sagte Grimaldi zur tz. Der Deutsch-Italiener ist der absolute Wunschspieler von 1860-Trainer Daniel Bierofka. Er kommt ablösefrei von Preußen Münster, wo er Kapitän war und es in der vergangenen Saison auf beachtliche 15 Tore und sieben Vorlagen brachte. Zuvor war Grimaldi, der in 140 Profispielen 42 Tore erzielte, für Düsseldorf, Sandhausen, Osnabrück und Heidenheim aktiv.

Nach tz-Informationen schlug der zweifache deutsche U 19-Nationalspieler für die Löwen Angebote aus der Zweiten Liga aus. Der MSV Duisburg und der SV Sandhausen waren scharf auf den neuen Löwen-Knipser. Frisches Geld von Investor Hasan Ismaik war für Grimaldis Verpflichtung angeblich nicht nötig, er soll aus dem vorhandenen Budget finanziert werden.

Florian Fussek