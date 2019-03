Marseiler, Türk und Takahara für Region‘s Cup nominiert

26 Amateure aus dem Bezirk Bayern dürfen sich im UEFA Regions`s Cup 2019 profilieren. Mit von der Partie sind unter anderem Kicker von der Löwen-Reserve und des SV Türkgücü Ataspor.

Vom 18. bis 26. Juni dürfen sich die besten Amateur-Kicker Bayerns im UEFA Regions`Cup 2019 unter Beweis stellen. Teilnahmeberechtigt sind hierbei alle Spieler, die in der bisherigen Saison maximal in der Bayernliga gespielt haben. Zudem müssen die Akteure seit mindestens zwei Jahren in einem bayerischen Verein registriert sein und dürfen weder Profi-, noch A-Nationalspieler gewesen sein. Nach Regelung der UEFA darf das Trainer-Team auf Spieler im Alter zwischen 19 und 40 zurückgreifen.

BFV-Verbandstrainer Engin Yanova wird in vier Trainingseinheiten insgesamt 60 Spieler genauer unter die Lupe nehmen. Eine erste Vorauswahl wird am 3. April auf dem Gelände der SpVgg Greuther Fürth erfolgen.

Die besten 20 Spieler dürfen sich dann in der Gruppe A gegen Amateure aus Frankreich, der Slowakei und der Türkei messen. In der Gruppe B werden Tschechien, Polen, Russland und Spanien den ersten Platz ausspielen. Die beiden Vorrundensieger treffen am 26. Juni in der Wacker-Arena in Burghausen aufeinander und machen den Europameistertitel der Amateure unter sich aus.

Dachau steht aktuell auf Tabellenplatz fünf der Bayernliga und könnte sich mit einem Spiel weniger und vier Punkten Rückstand auf den SV Pullach, noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. In der engeren Auswahl für den Amateur-Cup steht zum einen Alexander Weiser. Der Verteidiger ist Co-Trainer des Bayernligisten und spielte schon für die Reserve des Clubs und Greuther Fürth.

Zum anderen kann Sebastian Brey auf eine Chance hoffen. Der 24-jährige Mittelfeldmann kommt in der laufenden Saison auf 20 Spiele in der Bayernliga Süd.

Vier Kicker der Löwen-Reserve

Arif Ekin ist bei den Löwen eine Stammkraft und kommt aus der Jugend des FC Augsburg. Im Toto-Pokal saß der Mittelfeldmann auf der Bank, wurde aber nicht eingesetzt.

Alexander Spitzer kommt aus der eigenen Jugend des TSV. Für den 19-Jährigen ist es erst die zweite Saison im Kader der Junglöwen.

Ugur Türk durfte in der Aufstieg-Saison der Münchner einige Spiele für die erste Mannschaft bestreiten. In der aktuellen Saison setzte Daniel Bierofka aber nicht weiter auf das Eigengewächs und Türk kam nur in der Reserve zum Zug.

Sebastian Gebhart absolvierte auf bisher 19 Einsätze in der Löwen-Reserve. Der 19-jährige Abwehrspieler kam in der C-Jugend vom TSV 1860 Rosenheim zu den Blauen.

SV Türkgücü-Ataspor München

Christoph Rech spielt seit der Saison 2107/18 für den türkischen Verein. Der Kapitän kann außerdem auf Drittliga-Erfahrung beim SSV Jahn Regensburg zurückgreifen.

Masaaki Takahara wechselte erst zu Beginn der Saison zu Türkgücü-Ataspor. In der laufenden Spielzeit kommt der Angreifer auf 25 Einsätze und konnte das Leder fünfmal in der Kiste versenken.

Trio vom SV Pullach

Henri Koudossou spielte in seiner Jugend schon für Vereine wie Ismaning und Memmingen. Zu Beginn der Saison wechselte der 19-Jährige von der zweiten Mannschaft des FC Memmingen zu Pullach. In der Bayernliga kommt der Verteidiger auf 9 Spiele.

Luis Marseiler wurde wie sein Bruder Luca in der Nachwuchsabteilung der SpVgg Unterhaching ausgebildet. In der Saison 2017/18 folgte der Wechsel nach Pullach. Dort ist der 20-jährige Stammspieler und streifte sich bisher 20 Mal das Trikot der Pullacher über.

Ludwig Reischl kommt auf 13 Einsätze beim SV und konnte eine Bude erzielen.

FC Garmisch-Partenkirchen

Franz Fischer kämpft mit dem FC Garmisch-Partenkirchen im Moment um den Klassenerhalt in der Landesliga. Mit 24 Einsätzen und zwölf Toren gehört Fischer zu den besten Torschützen seines Teams.