Live-Ticker: 2.Halbzeit läuft - Starten die Löwen jetzt die Aufholjagd?

Der TSV 1860 München reist am Dienstag zum abstiegsbedrohten VfB Eichstätt ins Altmühltal und will seine Serie auf fünf Siege in Folge ausbauen. Wir berichten im Live-Ticker aus Eichstätt.

In knapp 30 Minuten geht es los. Erste Impressionen aus Eichstätt liefert unser Kollege Florian Weiß.

Vorbericht: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 München

Der TSV 1860 marschiert in der Tabelle voran und zieht an der Spitze einsam seine Kreise. Nach dem 3:1-Erfolg im Spitzenspiel am Samstag gegen Verfolger 1. FC Schweinfurt beträgt der Vorsprung auf Rang zwei mittlerweile acht Punkte. Am Dienstag geht es schon weiter, dann gastieren die Blauen beim Tabellen-16. VfB Eichstätt.

Während die Löwen in der Liga seit zehn Spielen ungeschlagen sind und in diesen nur ein Gegentor kassierten (am Samstag gegen Schweinfurt), kämpft der VfB im Tabellenkeller um jeden Punkt. Derzeit liegt das Team aus dem Altmühltal auf einem der beiden Relegationsplätze, ein Punkt vom rettenden Ufer entfernt. Aber: Der VfB Eichstätt verlor nur eine der letzten fünf Partien. Und bekanntlich sind Kellerkinder besonders gefährlich für Topteams.

Sechzig ist allerdings gewarnt. „Am dritten Spieltag haben wir eine auf den Kopf gekriegt gegen Buchbach“, mahnte Sascha Mölders Mölders, „und ich glaube, das passiert uns nicht nochmal.“

fw