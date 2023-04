Schweinsteiger vor 1860-Duell: „Das wird ein offener Schlagabtausch!“

Der Trainer des VfL Osnabrück im Interview

Innerhalb eines halben Jahres hat Tobias Schweinsteiger aus dem Kellerkind VfL Osnabrück einen Aufstiegskandidaten gemacht, nun kehrt er ins Grünwalder Stadion zurück. Im Interview spricht der 41-Jährige über das Spiel gegen Jacobaccis Löwen, den Münchner Fußball, sein Verhältnis zum FC Bayern und Ostern in der Heimat.

Herr Schweinsteiger, im September haben Sie unserer Zeitung gesagt, sie werden im April Bock aufs Rückspiel gegen den TSV 1860 haben. Steht das noch?

Schweinsteiger: Klar! Das Spiel an der Bremer Brücke war geil und jetzt im Grünwalder wird es auch geil. Ich mag das Grünwalder, die Stimmung dort. Ich bin das erste Mal als Cheftrainer dort und habe Bock drauf. Ich hoffe, dass die Sonne scheint und dass wir am Ende die Lila-Weißen etwas lauter feiern hören.

Ist Ihre ganze Familie im Stadion, mussten Sie Karten besorgen?

Schweinsteiger: Meine Eltern kommen auf alle Fälle. Aber sonst haben sich die meisten selbst um Tickets gekümmert.

Das Hinspiel verlor Ihr Team sehr unglücklich mit 0:2. Wie hoch ist die Rechnung, die Sie gegen 1860 noch offen haben?

Schweinsteiger: Ach, da gibt’s keine offene Rechnung mehr. Dafür ist das Hinspiel schon zu lang her. Wir haben uns seitdem entwickelt, Sechzig spielt jetzt unter dem neuen Trainer anders. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir nichts mitnehmen wollen aus München. Der Großteil der Fans im Grünwalder wird die Löwen anfeuern, aber von uns kommen auch 1500 Fans mit. Denen wollen wir eine gute Leistung bieten.

Ihnen fehlen drei Stammspieler gelbgesperrt. Ein großer Nachteil?

Schweinsteiger: Schon, ja. Es ist ein Nachteil dahingehend, dass sie natürlich eingespielt waren. Auf der anderen Seite ist es eine Chance für uns, weil wir nicht so ausrechenbar sind, wie wir es mit der unveränderten Startelf gewesen wären.

Sie haben den VfL aus dem Tabellenkeller geführt und innerhalb von sieben Monaten aus einem Abstiegs- einen Aufstiegskandidaten gemacht. Wie stellt man so etwas an?

Schweinsteiger: Wir arbeiten einfach sehr hart. Nicht nur fußballerisch, sondern auch was Mannschaftsstruktur und Rollenverteilung angeht. Ich verlange von meiner Mannschaft, auf allerhöchstem Level zu arbeiten. Das leben meine Co-Trainer und ich auch vor. Einige von meinen Spielern hatten das schon drin, andere noch nicht. So etwas hängt auch davon ab, wo man vorher gespielt hat oder mit wem man zusammengearbeitet hat. Die Jungs ziehen sehr gut mit, haben sich deutlich verbessert, was Professionalität, Vor- und Nachbereitung der Trainingseinheiten angeht.

Und sportlich: Hat der VfL den Schweinsteiger-Fußball schon hundertprozentig verinnerlicht?

Schweinsteiger: Schwer zu sagen… (überlegt). Wir haben dieses Jahr schon gute Spiele geboten, haben gezeigt, dass wir sehr variabel und zielstrebig sind. Wenn ich etwas herausheben müsste, wäre es der Spielaufbau, in dem wir manchmal schon wirklich stark sind. Durchgehend bekommen wir das noch nicht hin, aber zumindest Leidenschaft und Emotion bekommen wir immer auf den Platz. Damit können sich unsere Fans identifizieren, ich mich auch, die Jungs haben da Bock drauf. Das reicht mir erst mal.

Auch im Verein kommt Ihre Art gut an. Jetzt haben Sie schon nach einem guten halben Jahr „langfristig verlängert“.

Schweinsteiger: Es passt einfach alles: Status Quo und die Perspektive. Wir bauen gerade ein neues Trainingszentrum, ein neuer Platz davon ist schon fertig. Der Verein ist ambitioniert, geht aber trotzdem einen Schritt nach dem anderen, überstürzt nichts. Das gefällt mir. Und ich habe hier ja auch noch viel zu erleben. Einen eigenen Transfersommer zum Beispiel und damit eine eigens zusammengestellte Mannschaft.

Jetzt reisen Sie als Favorit nach München. Hätten Sie das vor einem halben Jahr gedacht

Schweinsteiger: Nein. Und ich glaube auch nicht, dass wir wirklich Favorit sind. Favoriten gibt es in der 3. Liga selten. Sechzig kämpft sich gerade aus der Krise raus, das sieht man. Maurizio Jacobacci setzt auf viel Mentalität, das zeigt allein die Personalie Yannick Deichmann auf der Sechs. Auch im Sturm und in der Abwehr gibt es ein Gleichgewicht aus Mentalität und Qualität. Das war in der Zwischenzeit unter Günther Gorenzel eher nicht da. Das 3:1 der Löwen gegen Ingolstadt sah schon gut aus, gegen uns wird es ein offener Schlagabtausch.

Ist es schwieriger für Sie, Ihre Mannschaft auf Sechzig einzustellen, weil Sie Jacobaccis Ansatz aus gerade einmal vier Spielen herauslesen müssen?

Schweinsteiger: Ein paar Muster haben wir schon erkannt. Natürlich sind die noch nicht so klar, wie sie es unter Michael Köllner waren. Aber in der 3. Liga gilt: Selbst, wenn du Muster erkennst, kommt es trotzdem auf die Basics an. Auf Zweikämpfe, Fifty-Fifty-Situationen, zweite Bälle… Wir müssen drauf eingestellt sein, dass uns Sechzig phasenweise vor große Aufgaben stellt. Genau so wird es aber Phasen geben, wo wir am Drücker sind.

Der TSV 1860 den Aufstieg von Anfang an als Ziel auszugeben, ist jetzt relativ weit davon entfernt. Wie sieht’s bei Ihnen weiter oben in der Tabelle aus: Nehmen Sie das A-Wort in den Mund?

Schweinsteiger: Gute Frage. Wir wollen natürlich so lange wie möglich oben dabeibleiben und im Fall der Fälle ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Das ist unser Ziel. Aber zur Erinnerung: Im Herbst war hier Abstiegskampf in Osnabrück. Seitdem haben wir uns gut entwickelt und schauen jetzt ganz nüchtern, was noch möglich ist. Am besten schon jetzt gegen Sechzig.

Ein besonderes Spiel für Sie, das ist anzunehmen. Sind Sie eigentlich ein Roter oder ein Blauer?

Schweinsteiger: Da würde ich mich gar nicht explizit festlegen. Ich mag beide Vereine, beide hatten coole Zeiten und haben aktuell weniger coole Zeiten. Wenn sie gegeneinander spielen würden, weiß ich gar nicht, für welchen Klub ich wäre. Aber darüber muss man sich ja aktuell auch keine Gedanken machen (lacht).

Bei den Bayern-Amateuren sind Sie Publikumsliebling.

Schweinsteiger: Ja, trotzdem. Was jetzt gerade stattfindet, was besprochen wird, dass sich beim FCB alles in eine Richtung entwickelt, die viele Fans nicht so schön finden… Dieses Gefühl hatte ich vor fünf, sechs Jahren schon. Der Umgang, das Miteinander im Verein ist nicht mehr so wie früher. Ich finde schon, dass das „Mia san mia“ schwindet.

Wie gut, dass Sie Mitglied im Löwen-Fanklub „Wendelstein Löwen“ sind.

Schweinsteiger: Ich mag Sechzig, war immer gern als Zuschauer da. Klar, wenn du bei Bayern bist, gehört es irgendwie dazu, mit dieser Rivalität zu spielen. Aber ich mag den Verein wirklich. Und überhaupt wird das Spiel in München jetzt besonders, weil es in meiner zweiten Heimatstadt stattfindet. Ich habe schon mal in der Allianz Arena gespielt, aber das Grünwalder hat deutlich mehr Charme.

Lässt sich da eine klare Positionierung in der Stadion-Debatte heraushören?

Schweinsteiger: Naja. Das Grünwalder ist natürlich romantischer. Aber finanziell macht es dort wenig Sinn, auf ewig Heimspiele auszutragen. Zum Glück stecke ich in dieser Debatte nicht drin (grinst). Wir lösen das in an der Bremer Brücke ganz gut mit einem Mix aus altem Stadion mit trotzdem genügend VIP-Logen.

Wie nah verfolgen Sie den Münchner Fußball?

Schweinsteiger: Sechzig schaue ich mir schon am intensivsten an. Sie spielen in unserer Liga, habe mit einigen Spielern noch zusammengespielt und zu Ihnen auch noch Kontakt. Bayern und Haching verfolge ich weniger.

Haben Sie das Ziel, irgendwann wieder in München als Trainer zu arbeiten?

Schweinsteiger: Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Näher an der Heimat wäre es natürlich. Vor der Haustür mal zu trainieren, ist für die Familie am schönsten. Das ist aber natürlich erstens nicht einfach, einen passenden Klub zu finden. Und zweitens spricht aktuell viel dafür, mich hier in Osnabrück zu entwickeln. Ich habe mit unserem Sportdirektor und dem Geschäftsführer zwei klare Ansprechpartner, keine verschiedenen Gesellschafter mit verschiedenen Interessen. Ein Riesenvorteil!

Sie sind schon viel rumgekommen. Ist Oberbayern noch Heimat für Sie?

Schweinsteiger: Das ist es und das bleibt es. Das lege ich hier oben im Norden auch nicht ab. Und sprachlich falle ich manchmal schnell ins Bayerische zurück.

Und das sorgt dann für schräge Blicke?

Schweinsteiger: Nein, nicht mehr. Auch ans Panorama-Fernsehen haben sich hier jetzt alle gewöhnt. Das läuft bei mir jeden Tag bis halb zehn. Das ist meine Art, mir das Stück Heimat, die Berge hierhin zu holen.

Fahren Sie wegen Ostern gleich nach Abpfiff weiter nach Rosenheim?

Schweinsteiger: Ich muss mal schauen. Bis jetzt steht für Sonntag Training auf dem Plan. Mal sehen, ob der Samstag daran etwas ändert.