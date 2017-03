Pereira trotz Pleite bei 96: „Bestes Spiel, seitdem ich hier bin“

Hannover - Der TSV 1860 verliert unglücklich und unnötig bei Hannover 96. Die Spieler hadern mit der Chancenverwertung, Trainer Pereira ist mit dem Auftreten seines Teams zufrieden.

Zwei hunderprozentige Chancen vor der Pause nicht genutzt, insgesamt eine mehr als ansprechende Leistung beim Aufstiegsapiranten gezeigt und in der zweiten Hälfte durch einen ärgerlichen Fehler in der Defensive das einzige Tor des Tages kassiert - so klingt die Zusammenfassung der 0:1-Pleite der Löwen bei Hannover 96. Entsprechend verärgert und enttäuscht zeigten sich die Münchner nach dem Abpfiff (alle Ergebnisse und die Tabelle auf einem Blick).

1860-Trainer Vitor Pereira: „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, ein sehr positives Spiel, beide Mannschaften wollten spielen. Auswärtsspiele sind für uns immer schwierig, aber wir haben das Spiel von Anfang an im Griff gehabt. Das war vielleicht das beste Spiel, seitdem ich hier bin. Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und glücklich über die Fans. Wir haben gut gespielt und uns Chancen erarbeitet. Ein Fehler hat das Spiel entschieden, das ist schade - aber das ist Fußball. Ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel drei Punkte holen. Die Jungs haben Punkte und ein volles Stadion verdient.“

Maximilian Wittek über ...

... die Niederlage: „Wir waren die besser Mannschaft heute, haben uns die Chancen gut herausgespielt. Meiner Meinung nach müssen wir mindestens zwei Tore schießen. Am Ende gibt es auch nochmal eine klare Elfmetersituation gegen Sebastian Boenisch, der Ball ist gespielt und der Tschauner rennt ihn Vollgas im Sechzehner um. Das Glück war nicht auf unserer Seite, wir haben die Dinger nicht gemacht. Dann fährst du halt nach einem dummen Fehler mit einer Niederlage nach Hause.“

... über den Schnitzer der Defensive zum 0:1: „Es ist nicht zu erklären, warum wir die Dinger nicht machen, warum wir uns immer hinten so dumme Fehler erlauben.“

... über das, was in Hannover möglich war: „Verdient hätten wir den Sieg auf jeden Fall gehabt. In einem Spiel wie heute musst du halt mal einen Punkt mitnehmen und zufrieden sein. Vielleicht ist ein Fluch auf den gelben Trikots.“

Stefan Ortega über ...

... die Leistung der Löwen: „Gegen Pauli war es auch schon so, dass wir bis zum ersten Gegentor gut gespielt haben. Heute war es auch so, dass man in der ersten Halbzeit nicht unbedingt erkennen konnte, wer Heim- und wer Auswärtsmannschaft ist und wer oben und wer unten ist. Wir hätten uns nur belohnen müssen mit den zwei Möglichkeiten, wo wir alleine aufs Tor zu rennen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nachlassen.“

... die Niederlage in Hannover: „Das Spiel ist heute alles andere als verdient verloren gegangen. Wenn wir ein Tor machen, sieht das alles andere aus. Das Publikum wurde immer kritischer, haben angefangen zu pfeifen und die Mannschaft von Hannover wurde nervöser.“

... über den Abstiegskampf: „Es sieht alles andere als rosig aus, da die anderen wieder gewonnen haben. Wir sind alles andere als raus aus dem Abstiegskampf. Wenn du oben stehst laufen Sachen positiv für dich und wenn du unten stehst, sind es dann Nuancen, die die hinten die Scheiße reinhauen.“

