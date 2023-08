Premiere für Ex-Löwe Vitus Eicher: „Bundesliga kenne ich noch nicht“

Auf dem Weg Richtung Bundesliga: Torhüter Vitus Eicher (l.). © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Torwart Vitus Eicher lief vor sieben Jahren noch im Trikot des TSV 1860 München auf, jetzt steht er mit dem 1. FC Heidenheim vor seiner ersten Saison in der Bundesliga.

Die Fußball-Bundesliga feiert ihren 60. Geburtstag, und zum ersten Mal aktiv mit dabei ist ein ehemaliger Sechzger – Vitus Eicher Der 32-jährige Langengeislinger ist die Nummer zwei im Tor des 1. FC Heidenheim. Der Aufsteiger startet an diesem Samstag um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg ins erste Bundesliga-Jahr der Vereinsgeschichte. „Ich freu’ mich einfach extrem auf das ganze Jahr und dass es jetzt los geht“, schwärmt Eicher vor dem Auftakt.

„Das jetzt mit 32 erleben zu dürfen, ist schon was Besonderes.“

Was das Team betrifft, so sei auch dort die Stimmung prächtig und die Vorfreude riesig. „Die Vorbereitung war gut und lange, wir haben zwei Trainingslager absolviert, und wir fühlen uns bereit.“ Für viele sei es die Premieren-Saison – auch für ihn: „Bundesliga kenn ich noch nicht, und das jetzt mit 32 erleben zu dürfen, ist schon was Besonderes.“ (Redaktion Erding)