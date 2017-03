Vor Pauli: Löwen hoffen auf Einsatz von Wittek

München - Der TSV 1860 München hofft im Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf den Einsatz des angeschlagenen Maxi Wittek.

„Maxi Wittek sollte einsatzbereit sein“, sagte Trainer Vitor Pereira am Freitag in München. Der Abwehrspieler war in dieser Woche im Training des Fußball-Zweitligisten umgeknickt.

Nach der 0:2-Niederlage in Berlin wollen die „Löwen“ am Samstag (13.00 Uhr) gegen den FC St. Pauli wieder Heimstärke demonstrieren. Eine zweifelnde Elf möchte Coach Pereira dabei nicht erleben. „Ich mag Mannschaften die selbstbewusst sind. Die auf den Platz kommen, um das Spiel zu dominieren“, sagte der Portugiese. „Wir hatten im Spiel gegen Union Zweifel, haben unser Selbstvertrauen verloren.“

Mit einem Sieg wollen die Münchner den Tabellen-15. weiter distanzieren und sich selbst mehr nach oben orientieren. „Die Mannschaft hat gut trainiert, sie haben sich alle gut präsentiert“, sagte Pereira. „Jeder Platz in der Startelf ist offen! Ich will Konkurrenzkampf sehen.“

Die „Löwen“ erwarten zwischen 26 000 und 28 000 Zuschauern - und für Club-Legende Petar Radenkovic (82 Jahre) gibt es eine Ehrenkarte auf Lebenszeit. „Ich finde es selbstverständlich, dass eine einzigartige Persönlichkeit wie Radenkovic, die in unserem Verein Geschichte geschrieben und mehrere Generationen mitgerissen hat, einen festen Stammplatz bei uns auf der Tribüne haben muss. Leider hat man darauf in den letzten Jahren keinen Wert gelegt. Dafür entschuldige ich mich“, sagte Investor Hasan Ismaik laut Mitteilung vom Freitag.

Rubriklistenbild: © sampics / Stefan Matzke