Vor dem Power-Monat: Das macht die Löwen derzeit so stark

Weißblaues Wiesn-Schmankerl: Fesch schaut es aus, das von Mittelfeldspieler Daniel Wein präsentierte Spezialtrikot, mit dem die 1860-Profis einmalig in der Liga auflaufen werden – am Samstag, 22. September, gegen Wehen Wiesbaden. Der Anhang kann das karierte Teil ab heute Vormittag erwerben – ab 9 Uhr im Fanshop auf dem Vereinsgelände, ab 10 Uhr in der Orlandostraße oder online.

© TSV 1860 München