Voting: Schafft 1860 doch noch den direkten Klassenerhalt?

Was denken Sie? Kann sich der TSV 1860 mit einem Sieg in Heidenheim noch den direkten Klassenerhalt sichern? Oder geht es in die Relegation - oder schlimmer? Ihre Meinung zählt.

München - Showdown in Heidenheim! Der TSV 1860 gastiert an der Brenz und muss pinkten, um noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Verlieren die Löwen, droht auch noch der direkte Sturz in die Drittklassigkeit. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie Heidenheim gegen 1860, dort können Sie mitfiebern und erfahren auch, wie es in den anderen Stadien steht. Wir erklären zudem, wie Sechzig drin bleubt - und was definitiv nicht passieren darf.

Liebe Fans, was glauben Sie? Bleibt der TSV 1860 in der 2. Liga? Muss er in die Relegation? Oder geschieht der Super-GAU, der direkte Abstieg in die 3. Liga?

