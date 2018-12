Voting: Wer war der beste 1860-Akteur in der Partie bei Fortuna Köln?

Der TSV 1860 München kommt bei Fortuna Köln nicht über ein torloses Remis hinaus. WQer war der beste Spieler? Wir wollen ihre Meinung wissen.

Köln - Der TSV 1860 München muss weiterhin auf seinen zweiten Auswärtssieg in dieser Saison warten. Auch bei Fortuna Köln, der Schießbude der Liga, konnten die Blauen nicht gewinnen. Und das, obwohl sie rund 40 Minuten lang in Überzahl gespielt hatten. Am Ende blieb es beim 0:0 im Kölner Südstadion.

