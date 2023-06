Trio für eine bessere Löwen-Zukunft? Wie der TSV 1860 mit Richter, Frey und Guttau plant

Von: Uli Kellner

Ein Freiburger Überflieger für den Löwen-Sturm: Julian Guttau soll Linksaußen Boyamba ersetzen. © TSV 1860 München

So wie es aussieht, bleiben Marlon Frey, David Richter und Julian Guttau die einzigen Neuzugänge des TSV 1860. Wir stellen die drei Löwen vor.

München – Drei auf einen Streich – das erwartete Abschieds-Transfertriple des scheidenden 1860-Sportchefs Günther Gorenzel. Ehe der Österreicher nach Klagenfurt wechselt, hat er den Löwen noch schnell einen Kader für die kommende Saison hingestellt. Natürlich kann das Transfertrio die 13 Abgänge kaum ersetzen, doch das Gebot der Löwen im Sommer 2023 lautet nun mal: Sparen, Kräfte bündeln – und auf ein (sportliches) Wunder hoffen.

Anders als im Vorjahr kamen die Neuen im Paket: ein Torwart, ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Linksaußen. Offenbachs Regionalliga-Keeper David Richter (24) soll dem seit 2017 gesetzten Marco Hiller Druck machen. Beim MSV Duisburg stöberten die Löwen Defensivabräumer Marlon Frey (27) auf. Vorne schließlich soll Julian Guttau (23) vom SC Freiburg II für Flankenläufe sorgen. Der Linksaußen ist als Ersatz für Joseph Boyamba vorgesehen. Unsere Zeitung stellt die drei Neuen vor – und erklärt, was Trainer Maurizio Jacobacci mit den wohl einzigen Transfers dieses Sommers plant.

Julian Guttau: Variabel einsetzbar auf dem linken Flügel

Der 23-jährige Guttau war ein Dauerbrenner beim Überraschungsteam der zurückliegenden Saison. In 35 von 38 Spielen stand der gebürtige Hallenser auf dem Platz, erzielte zwei Treffer selbst und bereitete fünf weitere vor. Auch in beiden Spielen gegen 1860 wirkte Guttau mit, hatte vor allem bei Freiburgs 2:0-Sieg im Hinspiel auffällige Szenen. Der Vielspieler kann auf der linken Seite jede Position bekleiden.

Künftig soll er den als Bär-Nachfolger gesetzten Neuner Fynn Lakenmacher mit verwertbaren Zuspielen füttern. „Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit Trainer Maurizio Jacobacci“, lässt sich Guttau zitieren. Dessen Philosophie von Fußball sei deckungsgleich mit seinen Ideen auf dem Platz: „Außerdem ist 1860 München ein Riesenclub. Daher musste ich nach der Anfrage von Günther Gorenzel nicht lange überlegen.“

Marlon Frey soll Marius Wörl ersetzen und mit Tim Rieder das Zentrum dicht machen

Nach Meris Skenderovic haben die Löwen künftig einen zweiten Spieler, der Europa-League-Erfahrung einbringt. Der gebürtige Düsseldorfer wurde in Leverkusen ausgebildet (2004 bis 2017), feierte im Trikot der Werkself sein Profidebüt, ehe er über die Stationen Kaiserslautern, Eindhoven (Jong-PSV) und Sandhausen beim MSV Duisburg landete, wo er ab 2021 sein Ligen-Potpourri vervollständigte. In seiner Vita stehen neun Erst-, 35 Zweit- und 87 Drittligaeinsätze, zudem 31 Spiele in Hollands zweiter Liga plus die erwähnten Schnuppereinsätze im Europacup (Leverkusens Achtelfinalduelle mit Villarreal im März 2016).

„Marlon bringt viele Fähigkeiten mit, die wir im Übergangsspiel von der Offensive zur Defensive benötigen“, schwärmt der scheidende Gorenzel. Frey betont, dass ihn die Strahlkraft der Löwen und die Atmosphäre auf Giesings Höhen als Gast beeindruckt hätten: „Zwar hatte ich einige Optionen im In- und Ausland, aber die Idee, die mir Maurizio Jacobacci und Günther Gorenzel aufgezeigt haben, hat mich einfach überzeugt.“ Frey soll bei 1860 an der Seite von Tim Rieder das Zentrum dicht machen – als Ersatz für den an Hannover 96 verlorenen Marius Wörl.

Über den künftigen Hiller-Herausforderer David Richter hatte unsere Zeitung bereits ausführlich berichtet. Gorenzel bestätigte den Transfer nun und betonte: „Er ist ein mitspielender Keeper, strahlt Ruhe und Sicherheit aus, passt von der Mentalität gut zu den Löwen.“ (ULI KELLNER)