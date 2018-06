Wir wollen Fußball-Profis werden! - Drei Junglöwen im Interview

Nächste Woche startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch Lukas (11), Luci (9) und Ludwig (10) wollen später mal bei einer WM mitspielen. Schon jetzt trainieren die drei dafür hart – im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München.

-Wann, glaubt Ihr, spielt Ihr das erste Mal bei einer WM mit?

(Alle drei lachen laut.)

Lukas: Ob wir das schaffen? Na ja, hoffen dürfen wir! Für mich wäre das die WM 2026 ...

Ludwig: Das wäre für Luci und mich zu früh. Wir zwei spielen in der gleichen Mannschaft. Bei uns wäre das die WM 2034.

-Da sind ja noch ein paar Jahre hin. Schaut Ihr Euch jetzt die WM an?

Ludwig: Natürlich! Aber nicht jedes Spiel. Wir werden ja nicht immer Zeit haben.

Luci: Aber die Deutschen gewinnen eh! (Alle lachen.)

Lukas:Die sind so kampfstark, da können die anderen Länder nicht mithalten.

Ludwig: Und sie haben einen guten Torwart, auch wenn Manuel Neuer die Saison über immer verletzt war.

Luci: Aber ich möchte nicht, dass ein FC-Bayern-Spieler im Tor steht!

Ludwig: Das stimmt, wir sind alle drei keine Bayernfans.

Luci: Ich hoffe auf Marc-André ter Stegen, der spielt beim FC Barcelona.

-Im Champions League Halbfinale gab es ja vor kurzem einen Torwartfehler ...

Luci: Also: Als Torwart muss ich sagen, so ein Fehler wie der von Sven Ulreich kann jedem passieren. Es war schwer, zu sehen, dass einer von der eigenen Mannschaft zum Torwart zurückspielt. Mir ist so etwas auch schon mal passiert. Und das war ärgerlich!

Ludwig: Ja, weil wir dann das Turnier verloren haben! Aber wir waren nicht böse auf Luci. Er hat ja auch viele Bälle gehalten und uns so oft gerettet.

-Wie seid Ihr denn überhaupt zu Euren Positionen gekommen?

Luci: Ich bin von Beginn an Torwart. Ich wollte das einfach. Warum, weiß ich nicht.

Ludwig: Ich bin Innenverteidiger, weil ich im Torabschluss nicht gut bin. Ich schieße gerne über das Tor. (Lacht.)

Lukas: Ich spiele rechter Flügel, also auf der rechten Seite. Diese Position hatte ich auch schon bei meinem alten Verein. Ich wurde damals dort aufgestellt, und bin einfach dabei geblieben. Aber manchmal spiele ich auch linker Flügel – oder sogar Stürmer. Mein linker Fuß ist nicht so gut, und wenn ich dort aufgestellt werde, lerne ich viel dazu.

-Und wie seid Ihr zu den Sechzigern gekommen?

Luci: Als ich für die U9 in Bad Aibling gespielt habe, durfte ich hier ein Probetraining mitmachen – und wurde gefragt, ob ich wechseln will.

Ludwig: Ich habe in den Schulferien bei einem Camp der Löwen-Fußballschule mitgemacht und da bin ich einem Talentsichter aufgefallen.

Lukas: Mit meiner alten Mannschaft FC Forstern bin ich ins oberbayerische Finale der Hallenmeisterschaft gekommen. Da hat mich jemand entdeckt.

-Habt Ihr lang überlegt, ob Ihr zu den Junglöwen wechseln solltet?

Alle: Nein, kein bisschen!

Lukas:Sechzig ist bekannt für sein gutes Jungendtraining. Und außerdem: Sechzig ist mein Traumverein! Ich habe mit meinem Papa sogar eine Dauerkarte und gehe zu jedem Heimspiel.

Ludwig: Die Sechziger waren zwar lange nicht in der besten Form, aber jetzt wird alles gut!

Luci: Liebe kennt keine Liga, das sage ich! Mein Papa ist Sechziger- und Schalkefan, denn er kommt aus dem Ruhrpott. Ich mag auch Schalke.

-Ihr trainiert neben den Profis in der Grünwalder Straße 114. Was genau macht Ihr denn?

Lukas: Ich bin hier drei Mal die Woche zum Training, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr.

Luci:Ludwig und ich trainieren auch so viel. Aber montags mache ich erst alleine ein Torwart-Training – und komme erst später zur Mannschaft.

Ludwig: Wir üben immer zuerst Pässe, dann die Schüsse aufs Tor und am Ende folgt ein Abschlussspiel unter uns zehn Kameraden.

Luci:Ich stehe dann im Tor. Und wenn ich krank bin, muss der Ludwig ins Tor! (Lacht.)

Lukas: Bei mir ist es ähnlich, erst folgt ein Athletik- und dann Techniktraining. Am Ende gibt’s ein Abschlussspiel. Es wird nie langweilig, denn ich lerne ja immer dazu.

-Seid Ihr nicht mal neidisch auf Eure Schulkameraden? Die haben nachmittags frei – und Ihr müsst zum Training ...

Ludwig:So schrecklich ist unser Tag nicht. (Lacht.) Wir kommen von der Schule, essen, machen Hausaufgaben – und vor dem Training habe ich oft noch eine Stunde Zeit, da liege ich auf der Couch.

Lukas:Anstrengend sind aber die langen Fahrten zu den Turnieren. Wir hatten jetzt zum Beispiel eines bei Berlin. Die Busfahrt war echt hart!

Ludwig:Wir waren jetzt auch in Hannover und Leipzig. Aber bei uns im Bus sind hinten zwei Vierer-Tische. Dort spielen wir Karten, mit dem Handy – oder hören Musik.

Luci: Ich lese „Harry Potter“.

Lukas: Ich lese nur Fußballbücher. Darin geht’s um Buben, die wie ich Fußballprofi werden wollen.

Ludwig:Ich bin gerade bei einem Buch über Pelé, der war mal Fußballprofi. Das hat ein paar hundert Seiten – und das lese ich immer mal wieder.

-Wann habt ihr frei?

Lukas: Meistens nur in den Ferien. An den Wochenenden haben wir unsere Spiele. Bei Turnieren müssen wir manchmal auch an beiden Tagen ran.

Luci: Wenn wir weiter wegfahren, übernachten wir zu zweit oder zu viert bei Gasteltern, also bei Eltern anderer Spieler.

Ludwig: Wir fühlen uns da nicht als Gegner, im Gegenteil: Es ist immer lustig, von daheim weg zu sein. Da nerven keine Eltern ...

Luci: ... und keine Geschwister!

Lukas: Stimmt, und wir werden dort oft mit gutem Essen verwöhnt! (Alle lachen.)

-Seht Ihr dann Eure Eltern nicht so oft?

Luci: Nein, wir sehen sie eigentlich jeden Tag.

Lukas: Meine Eltern sind oft dabei. Sie geben mir nach dem Spiel auch Tipps, was ich anders machen sollte. Sie kennen sich ja aus: Mein Papa war in der U19 auch beim Sechziger-Probetraining und meine Mama war sogar in der Bayern-Auswahl – dafür werden die besten Frauen aus Bayern für die Nationalmannschaft ausgewählt.

Luci:Manche Eltern sollten aber besser nicht am Spielfeldrand stehen.

-Warum nicht?

Luci: Solange die Gegner einen nicht foulen oder umgrätschen, sind ja alle ruhig. Es gibt aber auch harte Gegner – und bei denen regen sich die Eltern immer unglaublich auf!

Ludwig: Ja, das ist schrecklich. Das gehört sich beim Fußball nicht.

Luci: Besonders schlimm finde ich, wenn die Eltern ständig rumplärren.

Ludwig: Oder wenn sie den Trainer oder den Schiedsrichter anmaulen, dass sie was anders machen sollen. Die Trainer sollten sich aber auch nicht gegenseitig beschimpfen.

-Hattet ihr mal keine Lust mehr auf das alles?

Alle:Nein, nie! (Alle lachen.)

Lukas:Es ist einfach mein Traum, irgendwann bei den Großen mitzuspielen.

Ludwig: Aber ob das klappt? Das können wir nicht einschätzen. Eine Verletzung – und schon ist es vorbei.

-Was wollt Ihr machen, wenn der Traum platzt?

Lukas: Einen festen Beruf kann ich nicht sagen, aber ich möchte dann studieren.

Ludwig:Ich will Architekt werden – zusammen mit meinem Bruder. Das haben wir uns schon öfter überlegt.

Luci: Ich würde auch gern Architekt werden, denn ich baue gern Modelle. Ich habe sogar eines von der Arena von Schalke daheim. Das ist echt toll!