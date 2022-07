SC Fürstenfeldbruck verklagt Stadt für Türkgücü-Absage - „Es geht ums Überleben“

Von: Moritz Bletzinger

SCF-Präsident Jakob Ettner klagt nach der Türkgücü-Absage gegen die Stadt. © Weber/Wagner/Imago

„Wir werden klagen“, kündigt Jakob Ettner an. Die Absage der Stadt an Türkgücü München traf auch den SC Fürstenfeldbruck. Der Verein wäre saniert gewesen.

Fürstenfeldbruck - Es war ein Dauerthema und wird auch nicht einfach so abgehakt: Türkgücüs Stadion-Gesuch in Fürstenfeldbruck. Der Verein brauchte für seinen Neustart nach Insolvenz der KGaA und Drittliga-Abstieg ein Regionalliga-taugliches Stadion. Im Brucker Klosterstadion hätte es wohl klappen können, aber nach schier endlosem Hin-und-her legte die Stadt am Ende ein Veto ein.

Türkgücü München zog das Münchner Olympiastadion als kostspielige Notlösung aus der Hinterhand und startete letztlich dennoch erfolgreich in die Regionalliga. Viel über Fürstenfeldbruck sprechen möchte Präsident Taskin Akkay jetzt merklich nicht mehr: „Wir haben zwar auch Schaden genommen, durch die Kosten, die für uns entstanden sind. Aber die machen das jetzt unter sich.“

„Wir werden klagen!“: SC Fürstenfeldbruck erhebt harte Vorwürfe gegen Stadt und Oberbürgermeister

Das juristische Nachspiel treibt sein Amtskollege an. „Wir werden klagen!“, kündigt SCF-Präsident Jakob Ettner an. Er wirft der Stadt Schikane und Lügen vor. „Der SC Fürstenfeldbruck - meine Person - ist dem Oberbürgermeister im Weg. Und dafür wurde Türkgücü geopfert“, sagt er.

Das angespannte Verhältnis zwischen SC Fürstenfeldbruck und der Stadt ist kein Geheimnis. Das Türkgücü-Veto des Stadtrats war ein harter Schlag für den Verein. Steckt dahinter eine Intrige? Diesen Vorwurf macht Ettner nicht zum ersten Mal laut.

Türkgücü im Klosterstadion: 60.000 Euro bei zehn Spielen - SC Fürstenfeldbruck will Schadensersatz von der Stadt

Die Regionalligaspiele im Klosterstadion hätten eine lukrative Einnahmequelle für den Sportclub sein können. „Bei zehn Spielen gehen wir von 50.000 bis 60.000 Euro aus“, rechnet Ettner vor: „Das hätte uns komplett schuldenfrei gemacht.“ Der SC Fürstenfeldbruck hätte bei den Türkgücü-Spielen die Bewirtung im Stadion übernommen. 2017 hatte der Verein Insolvenz angemeldet und kämpft gegen Schulden aus der Vergangenheit.

Grundlage für die Klage des SC Fürstenfeldbruck sollen die Vorgänge vor der Absage sein. Nach einer nicht-öffentlichen Sitzung hatte der Stadtrat plötzlich entschieden.

Ettner erneuert Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Raff: „Man könnte hochkommen, aber einer hat was dagegen“

„Es geht ums Überleben“, sagt Ettner, „man könnte hochkommen, aber einer hat was dagegen. Mit Türkgücü waren wir uns komplett einig. Es ist nicht das erste Verfahren, dass ich gegen Oberbürgermeister Raff führen muss - obwohl ich das nicht will.“

Aktuell streitet sich der SC Fürstenfeldbruck außerdem um den Zuschuss für die Jugendförderung. Zum dritten Mal in Folge geht der Sportclub leer aus - als einziger Verein der Stadt. Die Jahresrechnung wurde nicht eingereicht, außer den Mitgliederzahlen habe der SCF nichts abgegeben, deshalb gibt es keinen Zuschuss, erklärt OB Raff. (moe)