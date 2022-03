Türkgücü-Absturz: Drittliga-Klubs schimpfen über DFB - „Das ist skandalös“

Von: Moritz Bletzinger

Türkgücü München scheidet vielleicht aus dem Spielbetrieb aus - andere Drittliga-Klubs schlagen die Hände über den Kopf. © osnapix / Titgemeyer/Imago

Scheidet Türkgücü München aus dem Spielbetrieb der 3. Liga aus? Andere Vereine äußern sich schon jetzt wütend über den DFB. Wie konnte er den Pleitegang zulassen?

München - Seit Hasan Kivran bei Türkgücü München* hingeworfen hat, blickt die 3. Liga gebannt auf den Insolvenzklub. Denn um die Münchner steht es so schlecht, dass es sportliche Folgen für die anderen Vereine haben könnte. Türkgücü kann es sich wohl schon bald nicht mehr leisten, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Knickt Türkgücü vor dem 16. April ein, werden alle Saisonspiele annulliert. Das würde die Tabelle mächtig durcheinanderwirbeln. Top-Teams fürchten den Punktabzug und beklagen ein möglicherweise unfaires Szenario. Andere, unter anderem 1860 München, würden vom Türkgücü-Rückzug profitieren, äußern sich aber dennoch wütend.

„Muss drakonisch bestraft werden“: Rettig fordert Sanktionen für Türkgücü ohne Einfluss auf die 3. Liga

„Dieses unseriöse, wirtschaftliche Gebaren muss drakonisch bestraft werden. Dass dies jetzt auch noch Einfluss auf Auf- und Abstieg hat, ist skandalös“, sagt Andreas Rettig der Bild, die sich bei den Drittligisten umgehört hat. Der Geschäftsführer von Viktoria hatte sich bereits am Rande des Spiels seiner Mannschaft gegen Türkgücü wütend gezeigt. Sollte Türkgücü abmelden, würden die Kölner Stand jetzt einen Punkt auf die Konkurrenz gutmachen.

„In der 3. Liga herrscht leider viel Unvernunft“, klagt Havelse-Manager Matthias Limbach und fragt: „Wie kann es bei so einem strengen Lizenzierungsverfahren überhaupt dazu kommen?“ Für ihn sei es aber nicht überraschend, dass es den einen oder anderen Klub erwischt, der nicht richtig gewirtschaftet hat.

1860-Sportchef Grorenzel hinterfragt DFB wegen Türkgücü-Pleite: „Warum passiert das im zweiten Jahr wieder?“

1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel wundert sich ebenfalls über den DFB. „Man muss sich schon fragen, warum das im zweiten Jahr wieder passiert? Wir haben voriges Jahr einen Insolvenzfall gehabt, jetzt wieder“, kritisiert er, „wenn wir schon von Sorgfaltspflicht sprechen, dann muss der DFB auch schauen, was er besser machen kann, damit wir nicht jedes Jahr einen Insolvenzfall haben. Es wünscht sich niemand, dass Entscheidungen am grünen Tisch in die Praxis hineinwirken.“ Gorenzel mahnt den DFB nun, die Vorgaben korrekt umzusetzen und will Einblick in die Türkgücü-Akte.

Am brisantesten ist die Türkgücü-Frage beim 1. FC Saarbrücken. Der aktuelle Tabellenvierte hat beide Spiele gegen Türkgücü klar gewonnen und fürchtet den Punktverlust. „Es wäre eine absolut unfaire Situation, wenn wir, die das Optimum aus den beiden Spielen herausgeholt haben, dann schlechter dastehen würden, als Mannschaften, die sportlich weniger Glück hatten. Ein Szenario, das ich mir gar nicht ausmalen möchte“, sagt Trainer Uwe Koschinat. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.