16 Plätze gutgemacht: Toni Tremmel zeigt fulminanten zweiten Durchgang

Mit Platz 13 beim Slalom-Klassiker in Adelboden im Gepäck kam Toni Tremmel gestern für eine Stippvisite heim nach Rottach-Egern (wir berichteten). Für den Technik-Spezialisten vom Tegernsee war es nicht nur die beste Platzierung in dieser Saison, sondern auch sein bestes Weltcup-Resultat.

Und das war nicht der einzige Grund zur Freude. Er war auch Schnellster im zweiten Durchgang.

„Es ist schon cool, wenn man in einem Weltcup-Rennen mal Laufbestzeit hat“, stellt Tremmel fest. Und er erinnert sich lebhaft, wie er in Adelboden geglaubt hatte, es würde nach Garmisch-Partenkirchen auch diesmal nicht für die Finalrunde reichen. Wieder hatten die Athleten mit wenig Schnee und hohen Temperaturen zu kämpfen. Zwar nicht so schlimm wie am Mittwoch am Gudiberg, doch tief und ausgefahren sei die Piste auch diesmal gewesen.

Als Tremmel im Ziel auf der Anzeigentafel seinen Platz 28 und seinen Rückstand auf den Führenden Lucas Brathen sah, zweifelte er, ob er noch mal fahren darf. „Ich war schon etwas frustriert“, gibt er zu. Knapp 30 Läufer hoffte er. Umso mehr als sich der Grieche AJ Ginnis an ihm vorbei auf Platz 28 schob. Doch dabei sollte es bleiben, und Tremmel bekam als 29. seine Chance am Chüenisbärgli. Er nutzte sie.

„Der zweite Durchgang war für mich perfekt“, sagt Tremmel über seine Fahrt vor 20 000 begeisterten Skisportfans, die mit Fahnen und Kuhglocken zwar eindeutig als Schweizer erkennbar, aber alles andere als einseitig in ihrer Unterstützung waren. So schrien sie auch den 28-jährigen Oberlandler ins Ziel, dem sein zweiter Durchgang komplett aufging. Hatte er im ersten Lauf im oberen Streckendrittel noch etwas Probleme, sich auf die Piste einzustellen, lief es im zweiten von Anfang an. Vor allem die Passagen durchs Flachstück seien sehr gut aufgegangen, sodass er ohne Schwung einzubüßen in den spektakulären Schlusshang kam. Als er im Ziel die Eins aufleuchten sah, freute er sich. Aber wie lange würde das halten?

„Dass der Lauf so gut war, war mir da noch nicht klar“, sagt Tremmel, der erst einmal in der Leader-Box neben der gewaltigen Kuhglocke für den Sieger Platz nehmen durfte. Und hier sollte er geraume Zeit sitzen, während ihn lange keiner der Konkurrenten ablösen konnte. So wurde das ohnehin „coole Erlebnis“ Adelboden für ihn immer besser. Keiner konnte die Laufbestzeit des Rottachers einstellen, der damit am Ende 13. wurde – er hatte sich um 16 Plätze verbessert. Als auch noch Teamkollege Linus Strasser als Dritter aufs Stockerl fuhr, rundete das den Renntag perfekt ab. Nach dem freien Tag geht es heute zum Training nach Südtirol und am Freitag nach Wengen zum nächsten Schweizer Klassiker.