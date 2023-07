„Horror ist vorbei“: Ski-Star plant nach „höllischen Schmerzen“ sein Comeback

Von: Marcel Schwenk

Nachdem Ralph Weber die vergangene Saison nahezu komplett verpasste, will er 2023 wieder neu angreifen. © IMAGO/Sammy Minkoff

Skifahrer Ralph Weber bangte nach einem Bandscheiben-Vorfall um seine Karriere. Nun steht der Schweizer kurz vor der Rückkehr.

St. Gallen – Im März 2012 feierte Ralph Weber beim Super-G in Schladming sein Weltcup-Debüt, rund zehn Jahre später dachte er über einen Rückzug aus dem Wintersport nach. Das eröffnete der Schweizer gegenüber dem St. Galler Tagblatt.

Ralph Weber Geboren: 31. Mai 1993 (Alter 30 Jahre) in St. Gallen Weltcup-Debüt: 15. März 2012 Größte Erfolge: 1x Junioren-Weltmeister, 23. Platz im Super-G-Weltcup (2015/16)

Skifahrer Ralph Weber machte ein Bandscheibenvorfall zu schaffen

Grund dafür sei ein Bandscheiben-Vorfall gewesen, der ihn nahezu die komplette vergangene Saison kostete. Weber konnte lediglich zwei Rennen in der Frühphase bestreiten können, im Anschluss habe er laut eigener Aussage „höllische Schmerzen“ gehabt.

„Ich konnte höchstens drei Stunden schlafen. Medikamente halfen nicht. Liegen, stehen, sitzen – alles tat sehr weh“, so der einstige Junioren-Weltmeister über die harte Zeit. Während der 30-Jährige nun wieder angreifen möchte, muss sich eine DSV-Athletin wegen eines Kreuzbandrisses in Geduld üben.

„Horror ist vorbei“: Ski-Star plant nach „höllischen Schmerzen“ sein Comeback

Weber selbst sieht sich auf einem guten Weg und hat sich die Teilnahme an den Ski-Weltmeisterschaften 2025 zum Ziel gesetzt. Bis dahin ist es noch ein gutes Stück, aber sein Körper spielt offenbar wieder besser mit: „Der Horror ist vorbei. Nur die Wade wird schnell müde. Das wirkt sich im Training auf Sprints, Sprünge und Jogging aus. Aber das ist ein Luxusproblem.“

Problematisch für das Ski-Ass: Hatte er 2022 noch einen fixen Startpatz in der Abfahrt, ist dieser für die anstehende Saison nicht mehr an ihn vergeben worden. So muss er sich seine Weltcup-Starts über andere Events erkämpfen. „Es wird für mich nicht einfach. Die Schrauben werden angezogen. Aber ich bin guter Dinge“, wird der sechsmalige Sieger von FIS-Rennen zitiert.

