Revolution ab 2028: Ski-Weltverband plant „das größte aller Wintersport-Events“

Neben Olympia und WM gibt es im Ski-Kosmos bald ein weiteres Großereignis. Das Event soll neue Maßstäbe setzen – in vielerlei Hinsicht.

Oberhofen am Thunersee – Nach dem schockierenden Krankheits-Geständnis von Ski-Legende Marco Büchel haben Wintersport-Fans nun wieder Grund zur Freude: In Zukunft werden sie ihren Idolen noch häufiger zujubeln können, wenn diese im Schnee zaubern. Schließlich hat der Ski-Weltverband FIS jetzt eine neue Großveranstaltung angekündigt: die „FIS Games“, die in den Saisons ohne Olympische Winterspiele und Weltmeisterschaften ausgetragen werden sollen. Der erste Gastgeber steht allerdings noch nicht fest.

FIS Games Erste Austragung: 2028 Premieren-Gastgeber noch unbekannt (wird im Frühjahr 2024 verkündet) Dauer: 16 Tage Austragungshäufigkeit: ab 2028 alle vier Jahre

„Das größte aller Wintersport-Events“: Neue „FIS Games“ finden ab 2028 alle vier Jahre statt

Wie die FIS jetzt mitteilte, werden 2028 die ersten „FIS Games“ ausgetragen. Dies habe der Rat des Verbandes im Rahmen des 54. FIS-Kongresses abgesegnet. Die Großveranstaltung, die fortan wie Olympia alle vier Jahre stattfinden soll, wird sich über 16 Tage erstrecken.

Währenddessen soll sie „die ganze Bandbreite des Wintersport repräsentieren, sowohl in den olympischen als auch in den nicht-olympischen Sportarten – und natürlich auch im Para-Schneesport“, so die FIS. Sie möchte mit den Spielen „das größte aller Wintersport-Events“ einführen und damit die Skisport-Welt, die derzeit unter anderem durch das Schicksal von Springer Dawid Kubacki und seiner schwerkranken Frau in Atem gehalten wird, revolutionieren.

Revolutionäre „FIS Games“ wollen „Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion“ sein

Der Verband kündigte in einer offiziellen Mitteilung ein „bahnbrechendes Fest, das die FIS-Familie wie nie zuvor zusammenbringen wird“, an. Die Spiele sollen, wenn möglich, gezielt von mehreren Gastgeberregionen veranstaltet werden. Ziel des neuen Mega-Events sei, „ein berauschendes Erlebnis für Zuschauer und Athleten vor Ort und ein spannendes und reichhaltiges Veranstaltungsprogramm für Besucher zu schaffen“, heißt es von Seiten der FIS.

Dabei sei es der FIS auch ein Anliegen, mit den Spielen „Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion“ zu sein. Stattfinden sollen sie daher in bereits errichteten Sportstätten. Wo die ersten „FIS Games“ in fünf Jahren abgehalten werden, steht noch nicht fest. Der Deutsche Ski-Verband DSV hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob er eine Ausrichtung der Wettkämpfe plant.

Gastgeber der ersten „FIS Games“ wird im Frühjahr 2024 bekanntgegeben

Bis zum 1. August können interessierte Nationen eine Absichtserklärung mit den nötigen organisatorischen Details einreichen, ehe spätestens am 1. November die offizielle Bewerbung auf dem Tisch des Weltverbandes liegen muss. Nach einer Prüfungsphase wird der Gastgeber im Frühjahr 2024 vom FIS-Rat gewählt und verkündet.

Zuletzt hatte der Ski-Weltverband bereits für Aufsehen gesorgt, als er einige Änderung zur kommenden Wintersport-Saison ankündigte. (wuc)