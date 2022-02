Abfahrt der Ski-Herren im Live-Ticker: Olympia-Überraschung schon vor dem Start

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Romed Baumann ist Deutschlands Hoffnungsträger bei der Abfahrt. © Sammy Minkoff / Imago

Früher Kracher bei den Olympischen Winterspielen: Am Sonntagmorgen kommt es direkt zur Abfahrt der alpinen Ski-Herren. Wir sind ab 4 Uhr im Live-Ticker dabei.

Update vom 5. Februar, 18.01 Uhr: Vize-Weltmeister Andreas Sander bekommt das vierte und letzte deutsche Startticket für die Olympia-Abfahrt in Peking. Der 32-Jährige erhält den Vorzug vor Simon Jocher (25). Das gab Cheftrainer Christian Schwaiger nach der windbedingten Absage des Abschlusstrainings für das Rennen am Sonntag (11.00 Uhr OZ/4.00 Uhr MEZ) bekannt.

Eigentlich hätte das Duell Sander gegen Jocher über den vierten Starter neben Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger entscheiden sollen. Chefcoach Schwaiger fand es „schade“, dass „Mutter Natur“ diesen Zweikampf verhinderte, nannte die Entscheidung zugunsten von Sander allerdings „sehr klar“. Den Ausschlag gaben neben dem Training am Samstag die Weltrangliste und der Weltcup-Stand in der Königsdisziplin.

Sanders Erleichterung nach zuletzt schwierigen Wochen war „sehr groß“. Für Sonntag ist er zuversichtlich: „Dass ich in den letzten Rennen geschlagen war, heißt nicht, dass ich nicht um Medaillen mitreden kann - das traue ich mir zu.“

Allerdings wird auch im Medaillenkampf Wind erwartet, es droht eine Lotterie. Zudem stieß einigen Athleten sauer auf, dass der dritte Testlauf nach drei Fahrern, darunter Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen und der zweimalige Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich), abgebrochen wurde. Die anderen durften die Piste nur noch besichtigen - ein Nachteil.

Abfahrt der Ski-Herren im Live-Ticker: Olympia-Überraschung schon vor dem Start

Erstmeldung vom 4. Februar, 11.07 Uhr: Yanqing - Es ist unbestritten eines der großen Highlights bei diesen Olympischen Spielen: Die Abfahrt der alpinen Ski-Herren! Nur kurz nach den Saisonhöhepunkten in Kitzbühel jagen die Asse wieder mit irrer Geschwindigkeit den Hang hinab. Dieses Mal auf einer chinesischen Piste, über die vor dem Beginn der Winterspiele ja so viel diskutiert worden war.

Die große Überraschung vor dem Rennen: Die Abfahrer sind absolut begeistert! „Es ist alles drin, was eine moderne Abfahrt braucht“, sagte Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich nach dem ersten Training am Donnerstag. „Ein Flachstück, Sprünge, Steilkurven, hängende Kurven. Es ist ständig was zu tun. Man kann sich nie ausruhen.“

Olympia-Abfahrt der Herren im Live-Ticker: Highlight am Sonntagmorgen

Auch der Schweizer Beat Feuz, der mit seinem Sieg beim Weltcup auf der legendären Streif vor knapp zwei Wochen eine perfekte Olympia-Generalprobe gefeiert hatte, findet die Strecke „sehr schön“. Der Österreicher Matthias Mayer, der 2014 Olympia-Gold in der Abfahrt und 2018 im Super-G gewann, nannte sie „lässig“.

Bislang hatten die Skirennfahrer die nagelneue Piste auf dem Xiaohaituo Mountain in Yanqing nur von Videos und Bildern oder dem Blick aus der Gondel gekannt. Nach der Begeisterung über den ersten Eindruck sollten aber schnell Sorgenfalten folgen, denn: Der Wind machte den Fahrern in den Einheiten große Probleme, das zweite Training musste am Freitag sogar um eine Stunde nach hinten verschoben werden. Für Romed Baumann kein Problem - der DSV-Fahrer lieferte die beste deutsche Zeit ab, wurde insgesamt Achter.

Abfahrt heute im Live-Ticker: Olympia-Überraschung der DSV-Asse?

Sein Teamkollege Josef Ferstl fuhr auf Rang 16. Dominik Schwaiger, Andreas Sander und Simon Jocher belegten die Plätze 32, 34 und 36. Tagesschnellster war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der zu den absoluten Topfavoriten auf die Goldmedaille zählt. Was passiert am Sonntag? Wir begleiten das Ski-Highlight im Live-Ticker. Um 4 Uhr deutscher Zeit geht es los! (akl/dpa)

Lesen Sie auch Deutsche Ski-Hoffnung leistet sich Olympia-Fauxpas und dokumentiert diesen mit Fotos und Videos Kira Weidle ist die Olympia-Hoffnung der deutschen Abfahrtsläuferinnen. Doch bevor ein Rennen startete, hattte sie sich schon verfahren. Deutsche Ski-Hoffnung leistet sich Olympia-Fauxpas und dokumentiert diesen mit Fotos und Videos