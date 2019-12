Ski alpin: Rebensburg im Kampf mit der "Paradedisziplin"

Der Weltcup im Ski alpin wird am Dienstag mit dem Riesenslalom der Damen in Courchevel fortgesetzt. Viktoria Rebensburg hat dabei gute Optionen auf ein Top-Resultat.

Courchevel - Viktoria Rebensburg ist auf der Suche nach ihrer Paradedisziplin. Der Riesenslalom in Courchevel könnte ein richtungsweisender werden. chiemgau24.de ist ab 10:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Der Riesenslalom war die unumstrittene Stärke von Viktoria Rebensburg. Hier wurde sie 2010 in Vancouver Olympiasiegerin, hier zählt sie seit Jahren zur Weltspitze.

Seit vergangener Saison aber schlägt das Pendel bei der 30-Jährigen zunehmend in Richtung Speed-Disziplinen aus. Ihre zwei letzten Weltcupsiege, jüngst in Lake Louise, feierte Rebensburg im Super-G, der letzte Sieg im Riesenslalom datiert auf den 23. Januar 2018.

Rebensburg: "Ich will wieder auf dem Podest stehen"

Die beste deutsche Skifahrerin gehört nach wie vor zur Weltelite in der technisch anspruchsvollen Disziplin, doch die Konkurrenz ist groß und Rebensburg hat im Weltcup 2019/20 die Form in der drehenden Fahrt um die Tore noch nicht gefunden.

"Ich will auch im Riesenslalom wieder auf dem Podest stehen", gibt sich die Vize-Weltmeisterin in dieser Disziplin zuversichtlich. Nach dem 13. Platz in Sölden und dem siebten Rang in Killington will sie am Dienstag im französischen Courchevel zeigen, dass der Riesenslalom nach wie vor zu ihren ganz großen Stärken zählt.

Ski alpin in Courchevel: Zahlreiche Favoritinnen am Start

Neben Rebensburg gibt es gleich eine große Anzahl an Favoritinnen. Die Führende im Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin, die Siegerin des Parallel-Slaloms in St. Moritz Petra Vlhova, die Schweizerin Wendy Holdener oder die starken Italienerinnen Federica Brignone oder Marta Bassino. Und auch die Sensations-Siegerin von Sölden Alice Robinson wird an den Start gehen.

Keine leichte Aufgabe also für Rebensburg. Start des 1. Durchgangs ist um 10:30 Uhr, der 2. Durchgang wird ab 13:30 Uhr gefahren. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf