„Pfiadi Ski-Weltcup“: DSV-Star verkündet Karriereende

Von: Christoph Wutz

Beendet seine aktive Laufbahn: Ski-Alpin-Ass Manu Schmid. © Imago / Sven Simon

Er stand oft im Schatten seines Bruders Alexander. Jetzt hat Skirennläufer Manuel Schmid sein Karriereende verkündet – mit einem weinenden Auge.

Fischen im Allgäu – Verletzungen machten ihm immer wieder zu schaffen, jetzt zwingen sie ihn zum Ende seiner aktiven Laufbahn: Skirennfahrer Manuel Schmid. Der DSV-Athlet hat nun widerwillig die Skier an den Nagel gehängt – möchte seiner großen Liebe aber weiterhin erhalten bleiben.

Manuel Schmid Geboren: 9. Februar 1993 (Alter: 30 Jahre) Disziplinen: Super-G, Abfahrt Absolvierte Weltcup-Rennen: 37 Karriereende: 2023

Manuel Schmid beendet Karriere: DSV-Star hängt „Rennski an den berühmten Nagel“

Der WM-Teilnehmer von 2019 gab sein Karriereende in einem emotionalen Instagram-Beitrag bekannt. „Pfiadi Ski-Weltcup!

Ich liebe den Abfahrtssport!“, schrieb der 30-Jährige. Seine Leidenschaft für seine Disziplinen sei „über all die Jahre groß“ gewesen und sei es auch „noch heute“.

Nichtsdestotrotz habe der Bruder von Ski-Weltmeister Alexander Schmid den Entschluss gefasst, „die Rennski an den berühmten Nagel zu hängen.“ Sein Debüt im Alpinen Weltcup feierte er im Dezember 2017 beim Rennen in Gröden.

DSV-Ass Schmid fiel Karrieende „sehr, sehr schwer“ – viele Verletzungen zwangen ihn zu diesem Schritt

Das Karriereende sei eine Entscheidung gewesen „die mir sehr, sehr schwerfiel“, gestand der Skirennläufer mit einem weinenden Auge. „Denn ich war lange Zeit überzeugt, dass der Weg noch weiter in die richtige Richtung gegangen wäre, dass es nicht alles war, was ich zeigen konnte“, blickte „Manu“ Schmid wehmütig zurück.

Doch schlussendlich habe die Vernunft obsiegt. Der 30-Jährige könne infolge vieler Verletzungen – unter anderem fiel er monatelang aufgrund eines Patellaspitzensyndroms im linken Knie aus – „körperlich einfach nicht mehr 100 Prozent geben.“ Dies sei ihm „vor allem im Wettkampf, wenn man sich am, oder sogar über dem Limit bewegen muss, um ganz vorne mit dabei zu sein“, inzwischen nicht mehr möglich. Zuletzt verletzte sich Schmid vor zwei Jahren schwer.

Nach Karriereende: DSV-Rennläufer Schmid bleibt dem Skisport „sicherlich treu“

Abschließend sprach er vor allem seinen Liebsten und all seinen Weggefährten einen aufrichtigen Dank aus. Und auch zu seinem weiteren Werdegang äußerte er sich in dem Posting: „Dem Skisport, der mir so viel bedeutet, bleibe ich sicherlich treu“, kündigte der Abfahrtspezialist an.

„Wenn eine Tür zu geht, öffnen sich andere dafür“, schrieb Schmid mit einem Augenzwinkern – und schloss das Kapitel Skirennlauf: „In diesem Sinne, Servus und man sieht sich!“

Sein Bruder Alexander riss sich zuletzt das Kreuzband. Inzwischen zeigte sich der Ski-Weltmeister von 2023 aber bereits nach einer Operation – mit einigen Reaktionen aus der Wintersport-Welt. (wuc)