Alpine Kombination mit Überraschungssieger! DSV-Starter spricht von „Armutszeugnis“

Von: Florian Schimak

Simon Jocher schied im Slalom aus. © IMAGO / GEPA pictures

Am Donnerstag wurde in der alpinen Kombination der Nachfolger von Marcel Hirscher gesucht - ein Österreicher tritt in seine Fußstapfen. Das Rennen im Ticker zum Nachlesen.

Alpine Kombination im Live-Ticker: Endstand nach Abfahrt und Slalom

1. Johannes Strolz (Österreich) 2:31.43m 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +0.59s 3. James Crowford (Kanada) +068s 4. Justin Murisier (Schweiz) +0.86s

08.15 Uhr: Die Goldmedaille von Johannes Strolz ist auch eine kleine Sensation! Damit tritt der Österreicher in die Fußstapfen seines Vaters, der 1988 in Calgary Gold holte - auch in der Kombination.

Dabei war der Sensationssieger vor der laufenden Saison schon aus dem Kader der Österreicher geworfen worden! Er trainierte mit den Deutschen, arbeitete als Polizist. Im Weltcup durfte er nur weiterfahren, weil sich der WM-Zweite im Slalom, Adrian Pertl, einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Im Januar gewann Strolz, der seine Skier selbst präpariert, dann bereits sensationell mit Startnummer 38 den Slalom in Adelboden.

Alpine Kombination mit Überraschungssieger! Kilde und Crowford holen Medaille

07.46 Uhr: Kilde und Crawford holen tatsächlich eine Medaille in der Kombination. Das ist sehr überraschend, denn beide sind eher Speed-Fahrer - und bei Weitem keine Slalom-Spezialisten. Aber cool!

07.40 Uhr: Ok, das ist ein bitterer Auftritt von Simon Jocher. Der DSV-Fahrer versucht im Slalom auch nochmal alles, nimmt Strolz im ersten Sektor sogar etwas Zeit ab. Aber auch er muss dann etwas zu weit ausholen und scheidet aus. Schade...

07.33 Uhr: DAS WAR‘S! Pinturault probiert alles, schmeißt sich komplett rein - und fädelt dann ein! Der Franzose ist raus. Das ist der Olympiasieg für Johannes Strolz.

07.30 Uhr: Jetzt ist der Panther am Start! Geht vielleicht doch noch was für Alexis Pinturault?

07.23 Uhr: Ok, die Entscheidung dürfte gefallen sein! Das war mal gar nichts von Schwarz, der 1,28 Sekunden hinter Strolz zurückbleibt. Zwar kommt noch Alexis Pinturault aus Frankreich, aber auch der wird den Österreicher bei dem Rückstand nicht mehr von der Spitze verdrängen.

07.22 Uhr: Wow! Starker Lauf von Johannes Stolz, der sich auch gleich an die Spitze schiebt. Jetzt kommt Marco Schwarz - der große Gold-Favorit...

07.16 Uhr: So, los geht‘s mit dem Slalom. Kilde macht gleich den Auftakt. Der Norweger macht es wirklich ordentlich, da er wahrlich kein Slalom-Spezialist ist. Mal sehen, wofür es am Ende reicht.

Alpine Kombination heute im Live-Ticker: „Armutszeugnis“ - DSV-Starter über Bedingungen stinksauer

7.05 Uhr: In 15 Minuten geht‘s mit dem Slalom weiter! Wer holt sich Gold in der Alpinen Kombination? Simon Jocher eher nicht. Er liegt nach der Abfahrt auf Rang 16.

„Das ist sehr enttäuschend“, sagte der WM-Fünfte, der langsamer war als die Außenseiter Arnaud Alessandria (Monaco), Jack Gower (Irland) oder Barnabas Szollos (Israel). Beste Chancen auf Gold haben die Österreicher Johannes Strolz und Marco Schwarz, die bessere Slalom-Fahrer sind als Kilde.

Alexis Pinturault (Frankreich/+1,92), Vize-Weltmeister und Olympia-Zweiter, sowie der Schweizer WM-Dritte Loic Meillard (+2,79) taten sich schwer. Xannick Chabloz (Schweiz) stürzte und verletzte sich am linken Unterarm, der noch auf der Piste geschient wurde.

Dass in der traditionsreichen „Kombi“ nur 27 Athleten am Start waren, nannte Jocher „ein Armutszeugnis“. Der Zweikampf war 1936 der erste Wettbewerb, in dem alpine Olympia-Medaillen vergeben wurden. „Aber man kann den Leuten nicht böse sein. So wie das Format aktuell ist, ist es nicht immer fair und für den Zuschauer nicht wirklich interessant. Deswegen verstehe ich die Entwicklung.“ Er sei zwar „schon dafür, die Kombi am Leben zu halten“, so der Deutsche. Man müsse sie dann aber „umgestalten“.

06.11 Uhr: Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde liegt zur Halbzeit der alpinen Kombination in Führung. Der einzige deutsche Starter, Simon Jocher vom SC Garmisch, hat hingegen kaum noch Chancen auf eine vordere Platzierung.

Der 25-Jährige war in der Abfahrt am Donnerstag 2,68 Sekunden langsamer als Kilde und liegt auf Rang 16. Der noch anstehende Slalom (7.15 Uhr MEZ) ist seine schwächere Disziplin.

Kombi-Slalom bei Olympia 2022 im Live-Ticker: Wer folgt auf Hirscher?

Yanqing - Wer setzt sich bei Olympia 2022* die Kombi-Krone auf? Vor vier Jahren kürte sich Marcel Hirscher zum alpinen Kombinations-Olympiasieger. Der österreichische Slalom-Spezialist gewann in seiner Parade-Disziplin und überzeugte auch im Super-G, was ja eigentlich eher eine Speed-Geschichte ist.

Inzwischen hat Hirscher, der ewige Konkurrent von Ex-DSV-Superstar Felix Neureuther*, seine Karriere beendet. Also wird ein Nachfolger für ihn gesucht. Die Favoriten kommen dabei aus der Schweiz und Frankreich. Marco Odermatt und Alexis Pinturault werden ab 6.15 Uhr MEZ die größten Chancen auf Olympiagold eingeräumt.

Wie schaut‘s beim DSV aus? Eher mau! Da ist zwar Simon Jocher aus Garmisch-Partenkirchen am Start. Eine Chance auf der vorderen Ränge hat er aber eher nicht. Gold, Silber oder Bronze dürfte schwierig werden.

Kombi-Slalom heute im Live-Ticker: Finale Überraschung durch DSV-Starter?

Gut möglich, dass es das letzte Rennen in diesem Wettbewerb wird. Denn schon länger halten sich die Gerüchte, dass die Kombi, die erstmals 1936 bei den Winterspielen ausgetragen wurde, gecancelt werden soll. Zur WM in Cortina d‘Ampezzo schaffte es die Kombi noch, in den Weltcup-Kalender allerdings nicht.

„Grundsätzlich ist der Gedanke hinter der Disziplin ein sehr schöner, nämlich den besten Allrounder im Alpinen Skisport zu finden“, sagt etwa Slalom-Spezialist Linus Straßer. Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger ist da eher andere Meinung: „So, wie es aktuell mit der Alpinen Kombination läuft, funktioniert es leider nicht.“

Man darf gespannt sein, wie die Zukunft aussieht. (smk)