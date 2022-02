Alpine Kombination heute im Live-Ticker: Finale Überraschung durch DSV-Starter?

Am Donnerstag wird in der alpinen Kombination der Nachfolger von Marcel Hirscher gesucht - vielleicht ein letztes Mal? Das Rennen im Live-Ticker

Yanqing - Wer setzt sich bei Olympia 2022* die Kombi-Krone auf? Vor vier Jahren kürte sich Marcel Hirscher zum alpinen Kombinations-Olympiasieger. Der österreichische Slalom-Spezialist gewann in seiner Parade-Disziplin und überzeugte auch im Super-G, was ja eigentlich eher eine Speed-Geschichte ist.

Inzwischen hat Hirscher, der ewige Konkurrent von Ex-DSV-Superstar Felix Neureuther*, seine Karriere beendet. Also wird ein Nachfolger für ihn gesucht. Die Favoriten kommen dabei aus der Schweiz und Frankreich. Marco Odermatt und Alexis Pinturault werden ab 6.15 Uhr MEZ die größten Chancen auf Olympiagold eingeräumt.

Wie schaut‘s beim DSV aus? Eher mau! Da ist zwar Simon Jocher aus Garmisch-Partenkirchen am Start. Eine Chance auf der vorderen Ränge hat er aber eher nicht. Gold, Silber oder Bronze dürfte schwierig werden.

Gut möglich, dass es das letzte Rennen in diesem Wettbewerb wird. Denn schon länger halten sich die Gerüchte, dass die Kombi, die erstmals 1936 bei den Winterspielen ausgetragen wurde, gecancelt werden soll. Zur WM in Cortina d‘Ampezzo schaffte es die Kombi noch, in den Weltcup-Kalender allerdings nicht.

„Grundsätzlich ist der Gedanke hinter der Disziplin ein sehr schöner, nämlich den besten Allrounder im Alpinen Skisport zu finden“, sagt etwa Slalom-Spezialist Linus Straßer. Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger ist da eher andere Meinung: „So, wie es aktuell mit der Alpinen Kombination läuft, funktioniert es leider nicht.“

Man darf gespannt sein, wie die Zukunft aussieht. (smk) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA