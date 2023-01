Anvisierte WM-Medaille verpasst

Von: Sven Sartison

Am Ende bleibt nur der sechste Platz: Luis Vogt vom Skiclub Garmisch ist mit dem Ergebnis in der Abfahrt bei der Junioren-WM in St. Anton alles andere als zufrieden. Wenig Edelmetall für Speedfahrer

Als einer der Favoriten geht Luis Vogt bei der Junioren-WM in St. Anton in der Abfahrt an den Start. Am Ende reicht es für den 20-Jährigen vom SC Garmisch nur zu Rang sechs.

St. Anton – Luis Vogt greift sich an den Helm, schlägt sich immer wieder mit beiden Händen auf den Kopf. Von seinen Lippen ist ein Fluchen abzulesen, die Enttäuschung steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Als einer der großen Favoriten an den Start gegangen, hat der 20-Jährige vom Skiclub Garmisch zum Auftakt der Junioren-Ski-WM im österreichischen St. Anton am Donnerstag die anvisierte Medaille in der Abfahrt verpasst.

„Ich bin ziemlich enttäuscht“, gibt Vogt nach Platz sechs beim Sieg des Slowenen Rok Aznoh offen zu. Die Anspannung und der Druck seien nach den beiden Bestzeiten in den Trainingsläufen am Dienstag und Mittwoch groß gewesen. Vielleicht einen Tick zu groß? Zwei kleine Fehler leistete sich der Garmisch-Partenkirchner, konnte diese auf der am Renntag verkürzten Abfahrt nicht gutmachen. „Ich bin zu locker Ski gefahren. Heute war ein Tag, um zu lernen.“

Vogts Lauf spiegelt ein wenig die Misere der Speedfahrer des Deutschen Skiverbands (DSV) bei Junioren-Weltmeisterschaften wider. Nur fünf Medaillen gab es seit der Jahrtausendwende. Martin Kraus gewann 2000 in Kanada Bronze in der Abfahrt sowie Silber im Super-G. Acht Jahre später triumphierte Andreas Sander in ebendieser Disziplin im spanischen Formigal. Die beiden jüngsten Edelmetalle gingen dann ins Werdenfelser Land. In Jasna (Slowakei) fuhr Thomas Dreßen 2014 auf Rang zwei in der Abfahrt, im Vorjahr sicherte sich schließlich Vogt im kanadischen Panorama Platz drei.

Seinen Traum von der zweiten Medaille hat der SCG-Athlet trotz des verpatzten Rennens gestern noch nicht abgehakt. Denn schon am Freitag gibt es im Super-G eine neue Chance auf Edelmetall. „Da ist sicher auch viel drin“, gibt er sich zuversichtlich: „Ich kann befreit starten, bin generell gut in Form und weiß, dass ich skifahren kann.“