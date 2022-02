Nach 41 Jahren! Im Gold-Jubel verkündet Olympia-Reporter fast unbemerkt seinen Abschied

Bewegender Moment beim Rodeln

Von Antonio José Riether schließen

Nach dem Doppel-Medaillenlauf der deutschen Rodlerinnen kullerten die Freudentränen. Doch auch der ARD-Kommentator erlebte einen emotionalen Moment.

Peking - Am Dienstagnachmittag bejubelten die deutschen Rodler unter anderem die Goldmedaille im Frauen-Einzelwettbewerb. Natalie Geisenberger behielt auf der Rodelanlage von Yanqing die Nerven und krönte sich zum dritten Mal in Serie zur Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Die gebürtige Münchnerin war zu Tränen gerührt, am Rande der Siegerehrung sorgte auch der Kommentator der ARD-Übertagung ebenfalls für einen emotionalen Moment..

Olympia: ARD-Reporter kündigt nach Doppel-Podest im Rodeln nach vier Jahrzehnten seinen TV-Abschied an

Auf dem Siegerpodest stand nicht nur die 34-jährige Geisenberger, sondern auch ihre zwölf Jahre jüngere Teamkollegin Anna Berreiter, die sich bei ihrem Olympia-Debüt Silber sicherte. Den deutschen Doppel-Triumph hatte Reporter Peter Grube begleitet, unmittelbar nach der deutschen Nationalhymne richtete sich der 63-Jährige direkt an die Fernsehzuschauer.

„Glückwunsch noch mal an Natalie Geisenberger! Und ich muss persönlich sagen: Ich habe auch so ein kleines Tränchen in den Augen, denn nach knapp 41 Jahren war das meine letzte Live-Reportage im Ersten“, kündigte der Sportmoderator seinen Abschied nach mehr als vier Jahrzehnten an. „Danke an Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie mich in Ihre Wohnzimmer gelassen haben, und natürlich an alle Mitarbeitenden in Produktion und Redaktion. Ich bin dann mal raus. Julia, bitte übernimm jetzt.“

Olympia: Peter Gruber beendet erfolgreiche TV-Karriere - doch ganz raus ist er noch nicht

Damit gab Grube ein letztes Mal an Moderatorin Julia Scharf ab, diese hatte noch ein paar Warme Worte für ihren Kollegen übrig. „Ja, dann sagen wir natürlich an dieser Stelle vielen, vielen Dank auch Peter Grube für 41 Jahre Rennrodel-Reporter. Du hast so viele schon begleitet“, meinte die 41-Jährige.

Grube war als Olympia-Kommentator für Sommer- sowie Winterspiele bekannt geworden, erstmals war er 1996 in Atlanta dabei. Seine Im Jahr 2005 wurde ihm vom deutschen Bob- und Schlittenverband Grube mit dem Richard-Hartmann-Preis für besondere journalistische Verdienste um den Sport verliehen. Im Jahr 2012 war der Aachener zudem unter den Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis.

Letzte Tips vom "noch" besten Rennrodler aller Zeiten: Armin Zöggeler / ITA. Um 14:48 geht's los mit der WM. pic.twitter.com/Xkfnmv3MIl — Peter Grube (@ARDPeterGrube) January 29, 2016

Für das Ende seiner Fernsehkarriere hätte sich Grube angesichts der beiden Medaillen wohl keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Ganz zur Ruhe setzen wird er sich nun allerdings nicht, bei den laufenden Winterspielen wird er noch im Stream zu hören sein. (ajr)