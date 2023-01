Auf der Suche nach dem richtigen Rhythmus

Das Wetter im Blick hat Toni Tremmel beim Weltcup in Wengen. © Peter Kornatz

Toni Tremmel startet beim Lauberhorn-Rennen – Wetter entscheidet über Slalom-Termin

Rottach-Egern/Wengen – Nach Adelboden steht für den Ski-Weltcup am Wochenende ein weiterer Schweizer Klassiker im Rennkalender. Die Lauberhorn-Rennen in Wengen, die heuer zum 93. Mal ausgetragen werden. Für Toni Tremmel ein Austragungsort, auf den er sich besonders freut.

„Hier hab ich meine ersten Weltcup-Punkte geholt“, erinnert er sich an 2020. Damals war er nachnominiert worden, hatte sich mit Startnummer 52 für den zweiten Durchgang qualifiziert und durfte am Ende als 22. jubeln. 2021 verhinderte Corona die Rennen in Wengen. 2022 verpasste der Rottacher auf tief zerfurchter Piste um 58 Hundertstel den Einzug ins Finale. Das soll heuer nicht noch einmal passieren. Platz 13 von Adelboden (wir berichteten) dürfte Tremmel besonders beflügeln.

Die Strecke mag er gern. Sie sei wegen ihren vielen Übergänge, die kaum einen Rhythmus finden lassen, eine der schwierigsten im Weltcup-Zirkus, beschreibt er die 644 Meter lange Slalompiste, die über recht ursprüngliches Terrain, auch mal an einem Stadl vorbei, verläuft. Das gefällt Tremmel. Und auch das Flair, das während der Renntage auf dem autofreien Hochplateau 400 Meter über dem Lauterbunnental herrscht, denn Tradition haben hier nicht nur die Rennen. Drei große Guggenmusik-Gruppen werden für ordentlich Stimmung sorgen.

Toni Tremmel und das deutsche Team nahmen nicht den kürzesten Weg von Adelboden ins Nachbartal im Berner Oberland, sondern bereiteten sich nach einer kurzen Stippvisite daheim seit Dienstag in Südtirol vor. Indes fiel in Wengen in der Nacht auf Dienstag viel Neuschnee. So viel, dass die 570 Helfer am Lauberhorn ordentlich zu tun hatten, die Pisten für die Rennen zu präparieren.

Nun schaut OK-Präsident Urs Näpflin bangen Blicks auf das bevorstehende Wetter. Sturm, Neuschnee und bisweilen auch Regen sind angesagt. Zwar beeinträchtigt das in erster Linie die Abfahrt, doch sofern es die Wetterverhältnisse erfordern, könnte es spontan auch zu einem Tausch der Disziplinen kommen. „Wir probieren alle Möglichkeiten auszuloten“ sagt Näpflin. Am Morgen nach der Streckenbesichtigung wird die Jury entscheiden, ob regulär der Abfahrtslauf gestartet oder möglicherweise der Slalom um einen Tag vorgezogen wird.

Regulär sind Toni Tremmel und die Technik-Spezialisten an diesem Sonntag dran. Um 10.15 Uhr startet der erste Durchgang, um 13.30 Uhr der entscheidende zweite. Übertragen werden die Rennen im Ersten und auf Eurosport. HEIDI SIEFERT