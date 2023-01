Auf Titeljagd: Leon Beckhaus und Simon Nantschev starten in Lake Placid

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Neue Chance: Nach dem coronabedingten Aus 2021 will Simon Nantschev aus Rottach-Egern diesmal seine beste Leistung abliefern. © PETER KORNATZ

Am heutigen Donnerstag beginnen in Lake Placid die World University Winter Games (ehemals Universiade), die Winterspiele der besten Studenten. Mit dabei sind zwei Starter aus dem Landkreis: Boardercrosser Leon Beckhaus vom SC Miesbach und Skifahrer Simon Nantschev vom SC Rottach-Egern.

Für Beckhaus wird es direkt am Eröffnungstag das erste Mal ernst: Um 10.30 Uhr (16.30 Uhr MEZ) beginnt die Qualifikation für die Snowboardcrosser. Eine Hürde, die er meistern will und muss. „Mein Ziel ist das Podium“, sagt der 24-Jährige selbstbewusst. Auch den Sieg würde er nicht ablehnen, fügt er mit einem Schmunzeln hinzu.

Damit würde er in die Fußstapfen von Konstantin Schad treten, der 2011 die Universiade gewann. Mit Schad hat sich Beckhaus erst kürzlich ausgetauscht. „Wir haben uns drauf verständigt, dass ich mich reinhängen muss“, sagt der 24-Jährige. Wirklich Tipps habe er sich nicht geholt. „Das Rennfahren ist ja nicht neu.“

Beckhaus’ Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr: Der Münchner kann auf mehr als sechs Jahre Weltcup-Erfahrung zurückgreifen – und das Wissen, dass viele Kontrahenten nicht in Lake Placid am Start sind. Von den aktuellen Top Ten der Winters wären nur vier 25 Jahre oder jünger. Außerdem dürfen nur Studenten starten. Für Beckhaus, der zwischen den Jahren seine Bachelor-Arbeit im Bauingenieurwesen an der TU München abgegeben hat, ist es die letzte Chance, teilzunehmen.

„Mein Ziel ist das Podium“: Snowboardcrosser Leon Beckhaus vom SC Miesbach muss sich dafür in Lake Placid voll reinhängen. © Imago Sportfotodienst

Dabei freut er sich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Polke. Den Disziplintrainer des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands kennt er seit vielen Jahren vom SC Miesbach. „Es ist cool, wenn man wieder zusammen ein Rennen fährt“, sagt Beckhaus. Bereits am morgigen Freitag stehen die Finals und damit die Entscheidung an.

Für Simon Nantschev beginnen die Wettbewerbe am morgigen Freitag mit dem Super G. Danach kommen Riesenslalom und Slalom und möglicherweise der Team-Event. Je nachdem, wie es vorher für ihn lief. Im neunköpfigen deutschen Aufgebot stehen drei Männer und sechs Frauen, von denen eine ihren Trainer mitbringt, der zusammen mit einem Betreuer des Deutschen Hochschulsportverbands die Athleten coachen wird.

Dass der 24-jährige Rottacher einer davon sein kann, entschied sich erst kurz vor den Winter Games, für die er sich lange schon beworben hatte. Doch weil das Budget klein und Überseeflüge teuer sind, rückte er erst nach, als ein Starter einer anderen Disziplin ausfiel.

Umso mehr freut sich Nantschev, dass er nun dabei sein darf, nachdem ihm 2021 schon Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Damals stand er fix im Team für Luzern und wäre dort auf etliche Weltcup-Starter getroffen. Das dürfte diesmal anders sein, da der Tross der Weltbesten gerade durch Europa tourt.

Starke Konkurrenz ist dennoch zu erwarten für den Maschinenbau-Studenten, der gerade sein Master-Studium begann. Die vergangenen zwei Wochen stand das hintan. „Ich habe viel trainiert und bin noch ein paar Rennen gefahren“, so Nantschev vor seinem Flug nach New York, von wo aus es für die deutsche Delegation im Bus weiter in die Adirondack Mountains ging, wo 1932 und 1980 Olympische Spiele ausgetragen wurden.

„Ich freue mich riesig, dort Ski zu fahren“, sagt Nantschev, für den es die Premiere in Amerika ist. Dazu wird es der erste große internationale Auftritt für den leidenschaftlichen Skifahrer sein, der sich in den vergangenen Jahren mehr aufs Studium konzentrierte und als Trainer im SVO-Jugendteam arbeitet, wo zuletzt die Trainerkollegen einsprangen, damit er noch möglichst viel selbst trainieren konnte, wobei er normalerweise regionale Rennen fährt.

Nun offiziell eingekleidet und mit einer deutschen Nationalmannschaft unterwegs zu sein wird ein besonderes Erlebnis, das Simon Nantschev in vollen Zügen auskosten möchte. „Leute kennen lernen, das Event genießen“ und natürlich sein bestes Skifahren zeigen.

Im TV Eurosport überträgt live die Wettbewerbe der FISU World University Games. Snowboarden läuft am Freitag ab 19.25 Uhr im regulären Programm, die Ski-Wettbewerbe sind im Livestream zu sehen.