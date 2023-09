Biathlon-Weltmeister verzichtet nach schwerem Trainingsunfall auf Weltcup-Start

Ein Biathlon-Star verletzt sich bei einem Trainingsunfall schwer und verzichtet deshalb auf einen Start beim ersten Weltcup der Saison.

Kiew – Die Biathletinnen und Biathleten bereiten sich derzeit akribisch auf die neue Saison vor. Weltcup-Auftakt ist Ende November im schwedischen Östersund. Dann geht es wieder um Siege, Podestplatzierungen und Weltcup-Punkte. Noch nicht dabei sein wird Dmytro Pidruchnyi, der erst später einsteigen will.

Dmytro Pidruchnyi Geboren: 5. November 1991 (Alter 31 Jahre), Ternopil Nationalität: Ukraine Sportart: Biathlon

Biathlon-Weltcup: Pidruchnyi verletzt sich im Training

Pidruchnyi verletzte sich bei einem Trainingsunfall in der Vorbereitung auf den kommenden Winter schwer und arbeitet derzeit in der Reha an einem Comeback. Im August stürzte er mit dem Rennrad und brach sich den Ellbogen. Der Biathlet musste operiert werden, die Reha wurde für anderthalb bis zwei Monate angesetzt. Seinen Ellbogen kann Pidruchnyi weiterhin nicht normal bewegen, trotzdem will er zeitnah zurückzukehren.

„Der Arm ist ruhig gestellt und ich trainiere auf einem Fahrrad, das auf meine derzeitigen Bedürfnisse angepasst ist. Erst gegen Ende September werde ich meinen Arm wohl wieder voll belasten können“, sagte er zum Online-Portal Fondo Italia. Seine Hoffnung ist, dass er im Oktober wieder seine alte Form erreicht.

Dmytro Pidruchnyi verzichtet auf den ersten Weltcup der Saison. © IMAGO/Harald Deubert

„Wenn ich wollte, könnte ich natürlich in Östersund antreten, aber das würde sich nicht lohnen, denn dann wäre ich für den Rest der Saison überlastet. Mein Ziel ist es, für die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften fit zu sein, deshalb werde ich mir genau überlegen, wann ich in den Weltcup oder den IBU-Cup zurückkehre“, so Pidruchnyi zum Plan für die anstehende Saison.

Biathlon-Weltcup: Pidruchnyi plant Rückkehr

Für Dmytro Pidruchnyi ist es die zweite schwere Verletzung innerhalb eines Jahres. Im Dezember 2022 musste sich der 31-Jährige einer Meniskusoperation unterziehen. Aus diesem Grund verpasste der Ukrainer mehrere Rennen in der vergangenen Saison.

Pidruchnyi gab im Jahr 2013 sein Debüt im Biathlon-Weltcup. Sein bislang mit Abstand größter Erfolg war die Goldmedaille in der Verfolgung bei der Weltmeisterschaft 2019 in Östersund. Es war zudem das einzige Mal in seiner Karriere, dass er ein Podest in einem Weltcuprennen erreichte. Bei Olympia war sein bestes Resultat ein 13. Platz im Spring in Peking 2022. (smr)