Aus der Traum

Von: Sven Sartison

Da halfen selbst die besten Tricks nichts: Sabrina Cakmakli (hier bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking) ist bei der Freestyle-Weltmeisterschaft in Bakuriani in der Qualifikation gescheitert. © Imago

Bei der Freestyle-WM im georgischen Bakuriani will Sabrina Cakmakli richtig angreifen. Doch bereits in der Qualifikation ist für die 28-Jährige in der Halfpipe Endstation.

Bakuriani – Als Profisportler kommt man viel rum. Davon kann auch Sabrina Cakmakli ein Lied singen. Allein seit September 2022 war sie bereits in Neuseeland, Kanada, den USA und der Schweiz. Nach Georgien aber hat es sie bislang noch nie verschlagen. „Es ist mein erstes Mal“, sagt die 28-Jährige. In Bakuriani, der inoffiziellen „Wintersport-Hauptstadt“ des Landes im Südkaukasus, findet aktuell die Weltmeisterschaft der Freeskier statt.

Mittendrin war auch die Athletin des Snowgau Freestyle Teams aus Oberammergau. „War“, weil die WM für sie bereits wieder vorbei ist. Rang elf in der Halfpipe-Qualifikation am Mittwoch reichte nicht aus, um am Samstag im Finale starten zu dürfen. Wieder einmal. Drei Weltcups ist Cakmakli in diesem Winter gefahren – zwei im kanadischen Calgary, einen in Mammoth Mountain (USA). Für den Endlauf hat es nie gereicht. Einmal wurde sie ebenfalls Elfte, zuletzt scheiterte sie dann zweimal nur ganz knapp auf Rang neun.

In Bakuriani, bei ihrer insgesamt fünften Weltmeisterschaft nach 2015, 2017, 2019 und 2021, sollte es nun besser laufen. „Ich will auf jeden Fall ins Finale. Das ist das große Ziel“, hatte die Freeskierin vor dem Abflug nach Georgien verlauten lassen. Insgeheim träumte sie sogar von einer Medaille, zumindest aber davon, ihr bestes Ergebnis von vor acht Jahren zu toppen. Damals war sie bei ihrer Premiere auf der WM-Bühne im österreichischen Kreischberg sensationell Fünfte geworden. „Man will natürlich immer ganz oben stehen und hofft dementsprechend. Ich werde alles geben, dann kann auch alles passieren.“

Cakmakli nur Zuschauer im Finale

Intensiv hatte sich die Garmisch-Partenkirchnerin auf den Höhepunkt des Winters vorbereitet. Nach dem Weltcup Anfang Februar in Kalifornien machte sie sich direkt auf den Weg nach Laax in der Schweiz. Trainieren, zurück zur alten Stärke finden, sich Selbstbewusstsein holen. Das hatte gelitten, nachdem sie den Saisonstart aufgrund eines Knorpelschadens im Knie absagen musste. Fünf Wochen war die dreimalige Olympia-Teilnehmerin damals raus. „Anfangs hatte ich zu kämpfen“, gesteht sie: „Doch jetzt fühle ich mich echt gut. Ich habe noch gar nicht alle Tricks gezeigt, die ich kann.“ Ende der vergangenen Woche ging es für einen kurzen Zwischenstopp nach Hause, Sachen umpacken, dann weiter zur WM.

Dort betrat Cakmakli absolutes Neuland – wie alle ihre Konkurrentinnen auch. Denn noch nie zuvor hatte ein Weltcup in Georgien stattgefunden. „Gespannt“ war sie auf die Gegebenheiten vor Ort. Und „skeptisch“. „Ich hoffe auf eine gute Wettkampfstätte. Und gutes Wetter.“ Insbesondere der starke Wind wirbelte die Veranstaltung an den bisherigen Tagen – im wahrsten Sinne des Wortes – ziemlich durcheinander. Immer wieder mussten Wettbewerbe verschoben werden. So auch der in der Halfpipe. Allerdings nicht nach hinten, sondern nach vorne. Denn ursprünglich hätte die Qualifikation erst am Donnerstag stattfinden sollen.

Für diese hatte sich Cakmakli so einiges vorgenommen, um das Finale diesmal auf keinen Fall zu verpassen. „Das darf nicht noch mal passieren.“ Ist es nun allerdings doch. Und so bleibt ihr nur die Zuschauerrolle, wenn am Samstag die Top acht um die Medaillen kämpfen.