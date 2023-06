Neue deutsche Biathlon-Hoffnung: Vergleiche mit Neuner und Dahlmeier

Von: Sascha Mehr

Teilen

Nach einem Raketenstart in der vergangenen Saison ist eine junge Athletin die Hoffnung für die Zukunft im deutschen Biathlon-Team.

München – Die Athletinnen und Athleten im Biathlon-Weltcup befinden sich zwar noch in der Sommerpause, an Erholung und Freizeit ist aber nicht zu denken. Nach einigen Wochen Urlaub hat die Vorbereitung auf die kommende Saison längst begonnen. In den nächsten Monaten gilt es, die Fitness und Ausdauer für den anstehenden Winter aufzubauen, um erfolgreich zu sein.

Selina Grotian Geboren: 25. März 2004 (Alter 19 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Nationalität: Deutschland Sportart: Biathlon

Grotian nächste deutsche Biathlon-Hoffnung

Selina Grotian ist da keine Ausnahme. Das große deutsche Biathlon-Talent hatte im vergangenen Winter einen kometenhaften Aufstieg zu verzeichnen. Die letzten Biathlon-Europameisterschaften im schweizerischen Lenzerheide waren für die 19-Jährige der große Durchbruch. Sie gewann Gold in der Verfolgung, Silber mit der Mixed-Staffel und Bronze im Einzel.

Im Anschluss an die erfolgreiche EM trumpfte sie auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften im kasachischen Shchuchinsk groß auf, als sie vier Titel gewinnen konnte. „Ich war selbst ein bisschen skeptisch, auch mit der Reise nach Kasachstan. Im Endeffekt war es eine richtig gute Entscheidung“, sagte Grotian im Podcast „Extrarunde“.

Selina Grotian ist die große Hoffnung im deutschen Biathlon-Team. © IMAGO/Harald Deubert

Nach dem Rücktritt von Denise Herrmann-Wick, der erfolgreichsten deutschen Biathletin der vergangenen Jahre, fehlt beim DSV eine Ausnahmeathletin, wie es Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier und eben Herrmann-Wick waren. Selina Grotian könnte die nächsten in dieser Riege sein, zumindest hat sie das Potenzial eine ganz Große im Biathlonsport zu werden.

Biathlon-Hoffnung Grotian: Vergleiche mit Neuner und Dahlmeier

Durch die jüngsten Erfolge wird die Erwartungshaltung an der 19-Jährigen größer. „Man merkt, dass man Leistung zeigen muss“, bestätigt sie im Podcast „Extrarunde“. Es werden sogar schon Vergleiche zu den ehemaligen Zugpferden des deutschen Biathlons, Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier gezogen, davon will Grotian aber nichts wissen: „Es ist cool, dass man das vielleicht schon so sieht. Die Magdalena ist Magdalena gewesen, die Laura ist die Laura. Allein vom Typ her sind wir komplett unterschiedlich. Vergleiche machen da quasi keinen Sinn.“

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Über die Ergebnisse im letzten Winter zeigt sich Grotian stolz. „Das hätte ich mir nie im Leben so vorstellen können. Ich habe bis heute gar nicht realisiert, was ich für Leistungen gebracht habe.“ Klar, dass der Rummel um sie größer wird. „Ich glaube, das hört jetzt auch gar nicht mehr auf. Ich habe es mir nach der Schule auch ganz anders vorgestellt, dass es ein bisschen entspannter wird. Dass es so viele Termine sein werden, hatte ich nicht gedacht. Die letzten paar Wochen waren anstrengend, ich bin eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe gekommen“, so Grotian, die im kommenden Winter weiter begeistern will. (smr)