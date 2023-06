Ski-Star Thomas Dreßen verkündet süße Baby-News

Von: Luca Hartmann

2005 starb sein Vater bei einem Seilbahnunglück. Jetzt erwartet ein deutscher Ski-Star sein erstes eigenes Kind.

München - In den letzten Jahren lief es sportlich für Thomas Dreßen nicht rund. Immer wieder wurde der deutsche Abfahrer von Verletzungen zurückgeworfen. Schon mehrfach musste er sich operieren lassen, unter anderem am Knie und der Hüfte. In der neuen Saison will Dreßen wieder voll angreifen – und das als frischgebackener Papa.

Thomas Dreßen Geboren: 22. November 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Gewicht: 90 kg Größe: 1,88 m Spezialdisziplin: Abfahrt

Dreßen verkündet Geburt von Tochter Elena auf Instagram

Auf Instagram verkündete Dreßen zusammen mit seiner Frau Birgit die Geburt von Tochter Elena. „Herzlich willkommen Elena. Wir sind unsagbar glücklich und freuen uns auf die Zukunft mit unserm kleinen Wunder“, schrieben die frischen Eltern zu einem Bild ihrer neugeborenen Tochter. Seit 2021 sind Dreßen und seine Frau verheiratet.

Unter dem Post gratulierten direkt einige Kolleginnen und Kollegen aus der Ski-Szene. Darunter unter anderem DSV-Kollege Stefan Luitz, aber auch weitere aktive und ehemalige Wintersportler wie Kjetil Jansrud, Tamara Tippler, Hannes Reichelt oder Steven Nyman.

Abfahrtsspezialist Thomas Dreßen ist erstmals Vater geworden. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Dreßen will an alte Erfolge anknüpfen

In der neuen Saison, die im Oktober mit dem Slalom im österreichischen Sölden startet, will Dreßen in den Speed-Wettbewerben (Abfahrt und Super-Ski) wieder an alte Erfolge anknüpfen. Insgesamt fünf Weltcup-Siege, alle in der Abfahrt, konnte der 29-Jährige bereits einfahren. Sein größter Erfolg: Der Sieg beim legendären Hahnenkamm-Rennen auf der Streif in Kitzbühel 2018.

Insgesamt nur vier Deutsche haben mehr Weltcup-Siege geholt, als der gebürtige Garmisch-Partenkirchener. Mehrere Verletzungen und Operationen hinderten Dreßen jedoch daran, konstant weiter um Siege kämpfen zu können. 2018 stürzte er bei der Abfahrt in Beaver Creek, wobei er sich das vordere Kreuzband riss. Weitere Probleme mit der Hüftmuskulatur setzten ihn lange außer Gefecht.

Vater von Thomas Dreßen starb bei Seilbahn-Tragödie

Dreßen selbst gab zu, dass ihm die langen Zwangspausen teilweise schwer zusetzten und sprach dabei von „leicht depressiven Phasen“, in der er „negativ und schlecht drauf“ war und „auf nichts mehr Lust“ gehabt habe.

Die Geburt seiner Tochter dürfte für Dreßen jetzt besonders emotional sein. Sein Vater Dirk Dreßen starb 2005 bei einem Seilbahn-Unglück in Sölden. Damals verlor ein Hubschrauber einen 750 kg schweren Betonbehälter und riss eine Gondel in die Tiefe.