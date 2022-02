Beat Feuz holt Olympia-Gold in der Abfahrt: Als er zuhause anruft, fließen sofort die Tränen

Von: Helena Grillenberger

Beat Feuz weint, als er im Ziel seine Familie anruft. © Screenshot SRF

Für diese Momente sind die Olympischen Spiele gemacht: Beat Feuz holt Abfahrts-Gold. Beim Telefonat mit seiner Familie kann er die Tränen dann kaum zurückhalten.

Yanqing - Beat Feuz hat einen Lauf: Nach seinem Sieg in Kitzbühel vor zwei Wochen räumte der 34-Jährige jetzt auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking ab. Bei der Abfahrt wurde er seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich gegen seine Konkurrenten durch. Nach Bronze und Silber 2018 in Pyeongchang, krönte der Weltmeister seine Karriere nun auch mit Olympia-Gold.

Während die Deutschen bei der Olympia-Abfahrt nur eine Nebenrolle gespielt haben - Dominik Schwaiger stürzte schwer und verletzte sich dabei wohl am Unterarm - lieferte sich Feuz einen packenden Showdown mit seinem französischen Gegner Johan Clarey. Dabei musste der Favorit um seinen Sieg bangen: Der 41-Jährige kam Feuz‘ Zeit gefährlich nahe.

Feuz gewinnt Gold und kann die Tränen nicht zurückhalten

Schließlich sicherte sich Feuz den ersten Rang mit einer zehntel Sekunde Vorsprung. Bronze ging an den Österreicher Matthias Mayer mit 0,16 Sekunden Rückstand. Die deutschen Herren belegten die Ränge 13, 17 und 23.

Die emotionalsten Bilder zum Abfahrt-Wettkampf waren aber nicht der Jubel über den Sieg. Im Ziel telefonierte der frisch gebackene Olympiasieger, der gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, mit seiner Familie. Dabei konnte der 34-jährige Sportler seine Tränen nicht zurückhalten.

Feuz: „Einer der coolsten Momente meiner Karriere.“

Die Kamera zeigte den Goldmedaillen-Gewinner abseits sitzen, das Handy in der Hand: Mit Tränen in den Augen telefonierte Feuz mit seiner Familie in der Heimat. Seine Teamkollegen klopften ihm anerkennend auf die Schulter, während der Schweizer immer wieder ungläubig den Kopf schüttelte.

Er habe mit seiner Freundin und seiner kleinen Tochter telefoniert, erklärte Feuz später vor der Kamera. Der Sieg sei „einer der coolsten Momente meiner Karriere“ gewesen, sagte er.

