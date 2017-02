So tickt die Gipfelstürmerin

Eines ist klar: Wer bei der WM in Hochfilzen nach Edelmetall greifen will, der muss an Laura Dahlmeier vorbei. Doch wer ist die Garmisch-Partenkirchenerin, auf der die deutschen Hoffnungen ruhen.

München – Das Lachen der Laura Dahlmeier kennt man von ihren zahlreichen Auftritten auf dem Siegerpodest. Eine entspannte, ungeschminkte Freude spiegelt sich darin. Die derzeit wohl weltbeste Biathletin findet aber nicht nur im Sport zu intensiven Hochgefühlen. Peter Schlickenrieder, der früherer Skilangläufer, hat solche Momente bei einer gemeinsamen Tour in den Schweizer Alpen erlebt. „Das erste Licht kam gerade über die Berge“, erzählt er, „da hatte Laura ein Blitzen in den Augen, von ihr ging ein richtiges Strahlen aus.“ So, als ob die Sonne in ihrem Gesicht aufginge. Schlickenrieder meint: „Das Bergsteigen ist für Laura ein Lebenselexir.“ Sie selbst sagt: „Ich brauche das.“

Mit dem buchstäblichen Naturtalent der jungen Skijägerin hat Schlickenrieder bei einem Filmprojekt Bekanntschaft gemacht. Die beiden radelten mit dem Mountainbike von Garmisch-Partenkirchen in die Schweizer Alpen, legten dabei 220 Kilometer zurück, um dann auf den 3302 Meter hohen Piz Badile zu steigen. Mit dem ersten Schritt, den sie auf den Berg gesetzt habe, so erzählt der Schlierseer, „war bei Laura jede vorangegangene Anstrengung wie weggeblasen. Man hat das Gefühl, die Berge machen ihr das Herz auf: Da strömt die pure Freude und Energie in ihren Körper.“ In der TV-Reportage, die bereits in der ARD lief, ist denn Dahlmeier auch zu sehen, wie sie beschwingt über den schmalen Grat des Granitfelsens wandert. „Das Klettern ist die beste Form für Laura, sich zu erholen, den Kopf frei zu kriegen und wieder total motiviert ins Training zurückzukehren“, sagt Schlickenrieder, „bei einer Bergtour regeniert sie doppelt so schnell, als wenn sie am See liegen würde.“

Ihre alpine Tatenfreude hat Dahlmeier schon spektakuläre Touren unternehmen lassen. Im Yosemite Park kletterte sie die fast 1000 Meter hohe Steilwand El Capitan empor und übernachtete dort auf einem schmalen Felsvorsprung, im vergangenen Frühjahr nahm sie zwei Sechstausender im Himalaya-Gebirge in Angriff. Auf auf dem Elbrus (5642 Meter) im Kaukasus, dem Mont Blanc (4810) und Matterhorn (4478) ist sie auch schon gewesen. Ihre Eindrücke – wie zum Beispiel bei der Besteigung des El Capitan – klingen dabei fast wie eine Liebeserklärung an ihr Hobby: „Ich finde das superschön, wenn man nichts anderes sieht, als die Sterne und die Wand. Es gibt da nichts anderes, keine anderen Gedanken, keine anderen Menschen. Es geht nur darum: Du bist da, dein Kletterpartner und die Wand. Und du musst am frühen Morgen wieder Vollgas geben.“

Die Bergromantik birgt allerdings auch ihre Risiken. 2014 brach ein Felsstück, Dahlmeier stürzte 15 Meter in die Tiefe, sie verletzte sich am Fuß – Bänderriss, Knochenstauchung. „Beim Klettern geht es eher um Leben und Tod“, gibt sie zu, „wenn ich da einen Fehler mache, bezahle ich mit meinem Leben. Wenn ich beim Biathlon einen Fehler mache, werde ich halt leider 25. und die Medien zerreißen mich – aber am nächsten Tag kann ich wieder starten.“ Schlickenrieder glaubt, dass die hochalpinen Erlebnisse das innere Gleichgewicht der Biathletin Dahlmeier zusätzlich stabilisiert haben. „Sie hat diese Coolness, die viele gute Bergsteiger auszeichnet.“ Auf ihrem Gewehrschaft steht der kernige bayerische Spruch: „Scheiß da nix, dann feid da nix.“ Für den 46-Jährigen, der 2002 Olympiasilber gewann, ist das „die Überschrift schlechthin für sie“. Er meint damit, dass Dahlmeier über die Fähigkeit verfügt, auch in brenzligen Situationen die Ruhe zu bewahren.

Ihre alpinen Grenzerfahrungen sind natürlich nicht die einzige Erklärung für die steile Karriere der Biathletin . Ihre Ausnahmebegabung ist ihr zum Teil in die Wiege gelegt. Vater Andreas Dahlmeier, selbst Alpinist und früherer Skisportler, erzählt: „Sie war schon immer eine Wilde mit dem Mut zum Risiko.“ Auch ihr Kampfgeist habe sich schon in ganz jungen Jahren offenbart: „Sie hat schon immer eines gekonnt: beißen. Wenn du ihr zugerufen hast: Laura, du bist zehn Sekunden hinten – dann hat Laura das Rennen mit zehn Sekunden Vorsprung gewonnen.“ Das Gefühl für die schmalen Bretter hat sie sich auch schon von Kindesbeinen an angeeignet. „Wenn man in Garmisch geboren wird“, sagt Laura Dahlmeier, „dann steht man mit drei Jahren auf Skiern.“ Andreas Dahlmeier erinnert sich auch an frühe sportliche Ziele. Als Siebenjährige habe seine Tochter in ein Freundschaftsbuch geschrieben: „Berufswunsch – Olympiasiegerin.“

Ihr Heimtrainer Bernhard Kröll hat da ähnliche Beobachtungen gemacht: „Es hat sich früh gezeigt, dass Laura eine ist, die sich quälen kann. Sie hat immer für das Biathlon gelebt, hart gearbeitet und viel in ihren Sport investiert.“ Wobei sie sich auch zur Perfektionistin entwickelte. „Sie hat immer schon sehr akribisch mit dem Gewehr gearbeitet. Das zahlt sich aus.“ Kröll imponiert, mit welcher unerschütterlichen Professionalität seine Musterschülerin zu Werke geht: „Als junge Sportlerin so routiniert zu sein, so abgeklärt und nervenstark – das zeichnet sie aus. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.“

Zu ihren Stärken zählt ihre Schlussrunde. Gabriela Koukalova, die große Rivalin aus Tschechien, weiß um Dahlmeiers gnadenlosen Endspurt. Als sie vor einem Jahr beim Weltcup in Ruhpolding noch eingeholt wurde, erzählte sie: „Als ich Lauras Atem hinter mir hörte, wusste ich: ich habe verloren.“ Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner, die sich einst gemeinsam mit Dahlmeier in Krölls Trainingsgruppe trimmte, zeigt sich tief beeindruckt von ihrer Nachfolgerin als Siegläuferin: „Laura wirkt fast wie ein Uhrwerk: Sie liefert von der ersten bis zur letzten Sekunde ein professionelles Rennen. Ich ziehe meinen Hut vor ihr.“

Ihren aufsehenerregendsten Auftritt hatte Dahlmeier im vergangenen Jahr bei der WM in Oslo. Ihre Bilanz: fünf Starts, fünf Siege. In diesem Winter gewann die aktive Bergwachtlerin bereits vier Weltcuprennen und führt die Gesamtwertung an. Uwe Müssiggang, der frühere Bundestrainer, erklärte vor kurzem: „Laura ist zusammen mit Magdalena Forsberg die kompletteste Biathletin, die es je gegeben hat.“ Die zielsichere Schwedin, die aus dem Langlauflager kam, setzte einst scheinbar unantastbare Maßstäbe.

Doch Dahlmeier hat sich inzwischen ein anderes sportliches Vorbild gesucht – den französischen Seriensieger Martin Fourcade. „Sie versucht, sich möglichst viel vom besten Mann der Biathlonwelt anzueignen“, sagt Kröll: „Man sieht auch schon, wie sie bestrebt ist, das umzusetzen im Kampf Frau gegen Frau. Sie startet bei Anstiegen immer wieder diese kurzen Attacken.“ Und kommt da dem Laufstil des Franzosen schon recht nahe. Fritz Fischer, die Biathlon-Legende aus Ruhpolding, sagt: „Laura ist technisch die Beste. Es macht einfach Spaß, ihr beim Laufen zuzuschauen. Sie ist dabei, eine Biathletin zu werden, bei der – so wie bei Fourcade – der Sieg in jedem Rennen nur über sie geht.“

Dahlmeier selbst sagt: „Ich habe noch nicht das Gefühl, ganz oben angekommen zu sein. Es gibt läuferisch noch Kleinigkeiten, die man verbessern kann.“ Doch mit ihrer derzeitigen Topform gilt sie als große deutsche Hoffnung. Heimtrainer Kröll meint: „Sie ist in allen fünf Rennen eine Medaillenkandidatin, davon bin ich überzeugt.“ Hohe Ziele sind das. Aber die höchsten hat sich Dahlmeier für ihre Freizeit vorgenommen. Das Gipfelglück im Himalaya-Gebirge hat offenbar die Lust auf mehr geweckt. „So ein Achttausender“, sagt sie, „würde mich schon reizen.“

Rubriklistenbild: © Imago