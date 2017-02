Flottes Fräulein mit Gewinner-Würfeln

Sie ist die deutsche WM-Debütantin, anders als etwa Viktoria Rebensburg geht es für Kira Weidle in St. Moritz eher um Erfahrungen. Doch die Starnbergerin ist im Team auch abseits der Piste gefragt.

St. Moritz – Es hat schon seine Vorteile, dass Viktoria Rebensburg bei dieser Weltmeisterschaft nicht ganz allein die Abfahrtssparte der deutschen Damen vertreten muss. Alleine um die Wartezeit im Starthaus mit gelegentlichen Verzögerungen zu überbrücken, weiß sie die deutsche Kollegin Kira Weidle als Gegnerin beim Kartenspielen und Kniffeln zu schätzen. Wobei: „Kira gewinnt immer, da muss irgendwas mit ihren Würfeln nicht stimmen“, vermutet Rebensburg. Das kann sie verschmerzen, auf der Piste ist sie dafür voraus.

Die deutsche Mannschaft ist angekommen bei der WM, sie wohnt nicht in St. Moritz, sondern im Nachbarort Celerina. Der Lift ins Skigebiet liegt direkt neben der Haustüre des Cresta Palace, auch zu den WM-Strecken kommt man von hier problemloser als durch den Verkehr von St. Moritz. „Herzlich willkommen, Deutscher Skiverband“ begrüßt der Engadiner Ort seine prominenten Gäste mit einem großen Plakat, und zu diesen Gästen gehört überraschend auch Kira Weidle vom SC Starnberg. Am Sonntag wurde die 20-Jährige kurzerhand nachnominiert für die WM, und das nicht nur, um der berühmten Kollegin beim Kartenspielen Gesellschaft zu stellen leisten. Rebensburg gilt als größte Medaillenhoffnung der deutschen Mannschaft, spricht mit dem Selbstbewusstsein von über zehn Jahren Rennerfahrung von der „Möglichkeit, in allen drei Rennen eine Medaille zu gewinnen.“ Damit darf sie heute (12.00 Uhr) im Super-G der Frauen gleich anfangen, später folgen Abfahrt und Riesenslalom.

Weidle dagegen kann bei ihrem Debüt einen gewissen Anstieg des Nervositätspegels nicht leugnen. Alles Neuland für sie, plötzlich wird sie in Pressekonferenzen gefragt. „Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich nicht aufgeregt bin.“ Dann erzählte sie aus ihrem Leben, das auch mit 20 Jahren schon viel Mobilität erforderte. Geboren in Stuttgart, mit vier Jahren nach Nordrhein-Westfalen gezogen, mit sechs Jahren an den Starnberger See, als Jugendliche ging sie ins Ski-Internat nach Oberstdorf. Und jetzt steht sie bei der WM in St. Moritz am Start. Als Gewinnerin der Abfahrtswertung im Europacup im Vorjahr zeigte Weidle schon, dass sie ein ziemlich flottes Fräulein ist.

Seit Jahren, vor allem seit Maria Höfl-Rieschs Rücktritt, darbt der deutsche Damenrennsport vor allem im Abfahrtsbereich vor sich hin, in der heutigen Generation rasenden Nachwuchs zu entdecken, hat Seltenheitswert. Warum sich Kira Weidle zur Abfahrerin mauserte, kann sie selbst nicht recht erklären. So richtig entschieden habe sie sich nicht dafür, „das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt“. Ihr Motto kann nicht schaden: „Ich mag es lieber, schnell unterwegs zu sein.“ Sie solle hier Erfahrungen sammeln, begründet der deutsche Damen-Cheftrainer Markus Anwander ihre Nominierung, ein 17. Platz neulich im Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen zeigte einen positiven Trend.

Markus Anwander hatte großes Glück. Der Cheftrainer der deutsche Ski-Damen wurde vergangene Woche auf der Heimreise von Cortina d‘Ampezzo schuldlos in einen Unfall verwickelt, nicht auf Ski, sondern im Auto, als er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Totalschäden an den Autos, vom Fiat 500 des Unfall-Gegners war außer der Fahrgastzelle „nix mehr übrig“, erzählt Anwander, beide Fahrer aber kamen mit kleineren Blessuren davon. Prellungen sind leicht zu ertragen – er hat überlebt.

Seinem Bauch fehlt auch nichts, im Gegenteil, da verspürt der Coach ein wohliges Kribbeln. Die deutsche Gesamtkrise im Frauen-Rennsport wird auch Anwander angelastet, zuletzt von Maria Höfl-Riesch mit der Andeutung: „Im Fußball werden die Trainer nach fünf Spielen ausgetauscht“, warum also nicht im Skisport? Man habe das Glück in den vergangenen Rennen nicht überstrapaziert, aber „mein positives Bauchgefühl sagt mir: Das kommt jetzt bei der WM“, sagt Markus Anwander. Vielleicht fallen wirklich mal fünf Würfel mit der gleichen Punktzahl. Kniffel!