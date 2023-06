Nach Hochzeit im Herbst: Biathlon-Traumpaar erwartet Nachwuchs

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die Biathleten Dzinara Alimbekava und Anton Smolski gaben sich im letzten Herbst das Ja-Wort. Jetzt werden die beiden Eltern.

Tschawussy – Sie sind eines der Traumpaare der Wintersport-Welt: die Biathleten Dzinara Alimbekava und Anton Smolski. Im vergangenen Oktober heirateten sie bereits. Jetzt machen die beiden ihr Liebesmärchen perfekt: Das Ehepaar aus Belarus darf sich auf Nachwuchs freuen. Nicht nur bei den Fans der beiden sorgt das für Jubel – auch der angehende Vater freute sich überschwänglich.

Dzinara Alimbekava Geboren: 5. Januar 1996 (Alter: 27 Jahre), Abai, Kasachstan Disziplin: Biathlon Weltcup-Debüt: 2016 Größter Erfolg: Olympia-Gold in Pyeongchang 2018 mit der belarussischen Biathlon-Staffel

„Wir warten auf unseren Jungen“: Biathleten Alimbekava und Smolski werden Eltern

Das Sportler-Paar verkündete die freudige Nachricht jetzt auf Instagram. „Es wird noch mehr Smolskis geben“, schrieb Alimbekava, die seit der Hochzeit im vergangenen Jahr eigentlich Smolskaya heißt und 2018 Olympia-Gold mit der belarussischen Staffel gewann, unter dem Beitrag. Eine andere Olympiasiegerin könnte jetzt sensationell in den Ski-Zirkus zurückkehren.

„Wir warten auf unseren Jungen“, ergänzte die werdende Mutter und versah den Post mit einem Herz. Ab wann genau die Familie Smolski zu dritt sein wird, ist nicht bekannt. Einen Hinweis gibt es aber.

Die beiden Biathleten Dzinara Alimbekava und Anton Smolski werden Nachwuchs. © Imago / Christian Heilwagen / Screenshot: Instagram/Dzinara Alimbekava

Mit Gender-Reveal-Party: Biathlon-Traumpaar freut sich überschwänglich über Nachwuchs

Zusätzlich veröffentlichten die beiden Wintersport-Asse ein Video auf Instagram. Darin sind beide zu sehen, wie sie im Rahmen einer sogenannten Gender-Reveal-Party die baldige Geburt ihres Kindes zelebrieren. Dabei wollen sich werdende Eltern, die das Geschlecht ihres Babys bislang nicht kannten, dahingehend überraschen lassen. Dieses Fest hat sich in den letzten Jahren zu einem Trend in den sozialen Medien entwickelt. Für gewöhnlich wird die Party in der 20. Schwangerschaftswoche abgehalten.

Als klar ist, worauf sich das belarussische Traumpaar freuen darf, zelebrieren die beiden ihren Nachwuchs überschwänglich. Vor allem Smolskis Jubel kennt keine Grenzen, er reißt die Arme in Erwartung eines Sohnes nach oben. Seiner Frau Alimbekava, die sich bei Olympia 2022 Biathlon-Ass Denise Herrmann-Wick hatte geschlagen geben müssen, fehlen die Worte, ihr 26-jähriger Ehegatte umarmt sie daraufhin herzlich.

Im Video: Verheiratetes Biathlon-Paar verkündet Baby-News – und freut sich über das Geschlecht

Belarussische Biathleten nach wie vor aus dem Weltcup ausgeschlossen

Damit steht fest: Die Olympiasiegerin von Pyeongchang wird im kommenden Winter sicher nicht im Biathlon-Weltcup an den Start gehen. Doch das ist keine neue Situation für die 27-Jährige und ihren Mann Smolski.

Bereits seit März 2022 sind die beiden von den Wettkämpfen der Internationalen Biathlon-Union (IBU) ausgeschlossen. Hintergrund sind der Ausbruch des Ukraine-Kriegs und die in der Folge gegen Sportler aus Russland und Belarus verhängten Sanktionen. Für die beiden Weltklasse-Biathleten ist ein Ende des Teilnahmeverbots nach wie vor nicht in Sicht. Somit wird auch der angehende Vater Smolski zeitnah nicht in den Weltcup zurückkehren.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Traumpaar gehörte vor Weltcup-Ausschluss zur Biathlon-Elite

Zuvor hatten beide zur Weltspitze im Biathlon gehört. Alimbekava hatte nach zwei starken siebten Plätzen in den Vorjahren auch in ihrer bis dato letzten Saison um den Sieg im Gesamtweltcup gekämpft. Ihr Mann Anton gewann Anfang 2022 überraschend Olympia-Silber im Einzel in Peking gewonnen. In der Endbilanz im Weltcup hatte er im vergangenen Jahr einen guten 19. Rang belegt.

Während die beiden Belarussen ihr privates Glück als Eheleute also genießen, möchte nun auch ein anderer Wintersport-Star vor den Altar treten: Langlauf-Weltmeister Simen Hegstad Krüger, der sich beim Heiratsantrag für seine Freundin jedoch sehr seltsam verhielt. (wuc)