Biathlon-Weltmeister Doll kündigt Karriereende an und schlägt Alarm

Von: Andreas Knobloch

Biathlet Benedikt Doll kündigt sein Karriereende an. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Der deutsche Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll hat aufgrund der Entwicklung Alarm geschlagen. Ändert sich die Wintersportart grundlegend?

Ruhpolding - Der deutsche Biathlet Benedikt Doll ist innerhalb des Teams der erfahrenste Athlet. In der beliebten Wintersportart ist der frisch gebackene Vater auf jeden Fall wichtig für weitere Erfolge. Nun hat Doll ein Interview gegeben und über die Zukunft des Biathlons gesprochen - und dabei einige Probleme aufgezeigt.

Biathlet Benedikt Doll schlägt Alarm: „Darüber muss man sich Gedanken machen“

Bei Eurosport antwortete Doll auf die Frage, ob es Biathlon aufgrund des Klimawandels 2050 noch geben würde. „Es spielt mittlerweile, glaube ich, schon eine Rolle, wo die Anlagen sind. Da muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob es Sinn macht, gewisse Weltcupstandorte am Leben zu halten. Obwohl man weiß, dass dort in Zukunft wirklich gar nicht mehr mit Naturschnee zu rechnen ist und man nur noch auf Kunstschnee angewiesen sein wird“, so Doll deutlich. Und er fügt eine Alternative an, die er selbst nicht so toll findet.

Der grübelnde Biathlet trifft den Winter-Fans mit seinen ehrlichen Worten mitten ins Herz: „Das ist schon etwas, worüber man sich Gedanken machen kann, worüber man sich aber nicht unbedingt Gedanken machen will. Weil es einfach so traurig ist. Die Frage, ob Biathlon irgendwann vielleicht mal eine Sommersportart, mit Skirollern, wird, kann man sich aber schon stellen.“

Biathlon eine Wintersportart: Klares Plädoyer von Benedikt Doll

Ob das so kommt? Für die ARD und das ZDF ist Biathlon das Zugpferd, welches durch den Winter pflügt. Auch das weiß der 32-Jährige nur zu gut, der die Nachteile von Sommer-Biathlon auch gleich bei Eurosport beschreibt: „Aktuell würde ich sagen: Da fehlt dann schon das Flair des Winters. Wenn man mal auf Einschaltquoten und Potenziale schaut, sind die Menschen im Winter einfach daheim. Im Sommer sind sie unterwegs, da wären die Einschaltquoten sicherlich schlechter. Es könnte schon sein, dass Biathlon komplett seinen Reiz verliert. Weil es im Sommer einfach nicht funktioniert. Das kann ja sein.“

Um weiterhin im Winter rennen und schießen zu können nennt Doll auch Beispiele. „Die Trainingsanlage bei uns am Notschrei liegt auf 1200 Meter, das ist die höchstgelegene Biathlonanlage in Deutschland. Vielleicht ist es eine Option, zu sagen: Okay, wir schauen, dass wir Anlagen in einer Höhe bauen, wo für die nächsten 30 Jahre oder so noch eine gewisse Schneesicherheit existiert“, erklärt der gebürtige Schwarzwälder. Nicht jeder beliebter Weltcuport eignet sich demnach. In Antholz gäbe es nicht immer mega Naturschneemengen, in Hochfilzen hingegen Niederschlag und Schnee.

Doll kündigt Karriereende an: „Nach dieser oder der nächsten Saison“

Das Klima-Thema ist allgegenwertig. Seien es die klebende Aktivisten, die politische Auseinandersetzung mit der Energiekrise, Nachhaltigkeit bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder eben für passionierte Wintersportler in Skigebieten. Auch Doll, der 2021 seinen ungewöhnlichen Dienstwagen zeigte, geht kritisch mit sich ins Gericht, was seine CO2-Bilanz angeht. Biahtleten müssen viele Reisen auf sich nehmen. „Dafür könnte ich mir im Sommer sagen: Dann reise ich zwischen Frühjahr und Herbst eben nicht dreimal mit Interkontinentalflügen nach Bali, auf die Bahamas oder wohin auch immer. Um dort noch mal Urlaub zu machen – wo ich schon den ganzen Winter über am Herumreisen bin. Das ist das, was ich zum Beispiel mache.“

Und lange macht der Weltmeister von 2017 den Spaß auch nicht mehr mit. „Ich höre nach dieser oder der nächsten Saison auf. Das werde ich Ende dieses Winters entscheiden“, so der Biathlet, der anfügt, dass er „zu 90 Prozent nicht an den Olympischen Spiele 2026 teilnehmen wird“. (ank)