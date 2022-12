„Es kann nicht nur geile Rennen geben“

Da halfen auch die Anfeuerungsrufe der Fans nichts: David Zobel erwischte im Sprint von Hochfilzen einen gebrauchten Tag. © Peter Kornatz

Der Weltcup in Hochfilzen verlief nicht nach Wunsch für David Zobel. Doch davon lässt er sich nicht unterkriegen und fiebert schon den nächsten Rennen entgegen.

Hochfilzen – Manchmal will der Körper einfach nicht das umsetzen, was der Geist vorgibt. Dann kann man versuchen, was man will, es funktioniert nicht. Solche Tage kennt jeder, auch Spitzensportler. Hat David Zobel (SC Partenkirchen) am vergangenen Freitag wieder erlebt. Beim zweiten Weltcup-Stopp der Biathleten in Hochfilzen (Österreich) stand der Sprint an. Zobel hatte sich vorgenommen, an seine sensationellen Leistungen vom Auftakt-Wochenende in Kontiolahti mit den Plätzen drei, acht und neun anzuknüpfen. Der Plan ging aber nicht ansatzweise auf, hingegen fand er sich am Ende auf der Ergebnisliste ganz weit hinten auf Rang 56 wieder. „Das ging ordentlich in die Hose“, gesteht der Murnauer.

Es hat sich angefühlt, als ob ich zwei Betonklötze an den Beinen hätte.“

Warum? Weil der Körper streikte. „Es hat sich angefühlt, als ob ich zwei Betonklötze an den Beinen hätte.“ Die erste Runde war noch ordentlich, auch die Performance am Schießstand bestens – fünf Treffer beim Liegendanschlag. Doch dann ging plötzlich gar nichts mehr. Zobel kämpfte unter Schmerzen, wollte nicht aufgeben, sondern sich irgendwie durchbeißen. Nur schnell war das nicht. Das Schlimmste für einen Sportler. „Da quält man sich so sehr, und dann kommt trotzdem nichts bei rum.“ Jede Runde hat sich nun angefühlt wie eine Schlussrunde. Entsprechend angeknockt kam er zum Stehendschießen. Aufgrund der körperlichen Erschöpfung fehlte ihm zudem die Konzentration, die er für eine gute Schießleistung benötigt. Dadurch war dann die Leitung vom Kopf bis zum Abzugsfinger schlicht zu lang. „Dann drückt man erst, wenn man schon wieder raus aus dem Zielbereich ist.“ Die Folge: drei Strafrunden. Damit war die Aussicht auf ein weiteres Top-Ergebnis endgültig dahin.

Keine Erklärung für den Einbruch im Sprint

Bleibt die Frage: Warum streikte der Körper? Die unterschiedliche Höhenlage der beiden Weltcup-Orte (840 Höhenmeter Unterschied zwischen Kontiolahti und Hochfilzen) und die Tagesform sind Lösungsansätze, die Zobel aber nicht befriedigen. „Ich kann es mir wirklich nicht erklären.“ Sonderlich intensiv will er sich damit aber gar nicht mehr beschäftigen. „Man muss nicht immer für alles eine Erklärung haben.“ Viel mehr fokussierte er sich schnell wieder auf das nächste Rennen. Das war allerdings nicht die Staffel. Dafür war seine Leistung im Sprint einfach zu schlecht. „Das hat mich richtig gefuchst. Meine Familie und Freunde waren vor Ort, das war dann gleich doppelt bitter.“

Steigerung im Verfolger

Doch Zobel ist niemand, der schnell den Kopf in den Sand steckt. Zwar hört sich Rang 42 in der Verfolgung auch nicht besonders berauschend an, aber der Murnauer war zufrieden mit diesem Rennen. Immerhin hat er sich um 14 Plätze verbessert, die Performance am Schießstand war nach den beiden Fehlern bei der ersten Serie tadellos, und der Körper machte wieder mit. „Es ist doch klar, dass es nicht nur geile Rennen, dass es auch solche Tage gibt.“ Daher ist auch sein Zwischenfazit nach den ersten beiden Weltcups dieser Saison ein positives. „Nimmt man den Sprint raus und ersetzt man ihn mit einem normalen Ergebnis, dann ist alles tipptopp.“

Herangehensweise bleibt dieselbe

Mit diesem Gefühl ist er am Montag ins Auto gestiegen und nach Le Grand-Bornand (Frankreich) gefahren, wo von Donnerstag bis Sonntag der letzte Weltcup des Jahres ausgetragen wird. Den Sprint von Hochfilzen hat er nicht mehr im Kopf, wird auch nichts an seiner Herangehensweise ändern. „Ich werde alles so machen wie bisher. Das hat in Kontiolahti auch funktioniert. Ich muss das Rad nicht neu erfinden.“