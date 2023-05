„Angst vor dem sicheren Tod erlebt“: Biathletin bei Training von Braunbären überrascht

Von: Christian Németh

Kam in der freien Natur mit dem Schrecken davon: die finnische Biathletin Erika Jänkä. © IMAGO / Lehtikuva

Was für ein Alptraum: Die finnische Biathletin Erika Jänkä traf im Training auf zwei Braunbären. Intuitiv verhielt sich die Sportlerin aber goldrichtig.

Kuhmo – Die Natur in Skandinavien kann atemberaubend sein - häufig auf wunderbare, seltener aber auch auf beängstigende Art und Weise. So zumindest erging es der finnischen Biathletin Erika Jänkä, die beim Training im Wald in der Nähe des finnischen Kuhmo zwei waschechten Braunbären begegnete. Zum Glück ging die Sache für die 27-Jährige, die seit 2020 der finnischen Biathlon-Nationalmannschaft angehört, glimpflich aus.

Erika Jänkä Geboren: 23. November 1995 in Perho (Finnland) Mitglied der finnischen Biathlon-Nationalmannschaft: Seit der Saison 2020/21 Größte Erfolge: 46. Platz im Weltcup (Sprintrennen, 2019/20) / 62. Platz bei der Weltmeisterschaft 2021 in Pokljuka / 73. Platz bei den Olympischen Spielen in Peking 2022

Biathletin Jänkä trifft beim Training auf zwei Braunbären, einer reagiert aggressiv

Der finnischen Zeitung Kuhmolainen berichtete die Profiwintersportlerin von ihrem Herzschlag-Erlebnis. Sie sei mit Kopfhörern auf den Ohren im besagten Waldstück unterwegs gewesen, als plötzlich, nur einige Meter entfernt, ein Braunbär aus dem Dickicht erschien. Dieser nahm zunächst keine Notiz von der jungen Frau, nur wenige Augenblicke später erschien jedoch ein zweiter Bär - und der zeigte sich aggressiv.

Jänkä erklärte, dass das Tier in den Angriffsmodus geschaltet habe, während sie sich intuitiv auf den Boden legte. Eine Entscheidung – laut Experten die wohl einzige korrekte -, die ihr vermutlich das Leben gerettet oder sie zumindest vor schwereren Verletzungen bewahrt hat. Der Zeitung sagte die tapfere Skandinavierin, dass sie den Bären „an ihren Füßen gespürt“ und sie bereits an ihr Ende gedacht habe. Doch so plötzlich der zweite Braunbär erschienen war, so schnell verlor er auch wieder das Interesse an seinem menschlichen Gegenüber und verschwand.

Biathletin Jänkä meldet sich nach Bären-Begegnung auf Instagram zu Wort

Dass dieses besondere Aufeinandertreffen einen verständlicherweise nachhaltigen Eindruck auf sie gemacht hat, schildert Erika Jänkä im Nachgang auch auf ihrem Instagram-Kanal: „Die gestrige Begegnung in der Natur wird sicherlich eine lange und starke Spur der Erinnerung hinterlassen oder man könnte sagen: die Angst vor dem sicheren Tod zu erleben, ist etwas, auf das man sich nicht vorbereiten kann.“

Immerhin: Körperliche Verletzungen habe sie nicht davongetragen, so die Sportlerin, die ein bewegendes Fazit zieht: „Ich bin ziemlich sprachlos, aber ich bin dankbar für die Lektionen, die ich aus meinem Leben in der Natur und in der Begegnung mit den Tieren lernen konnte. Danke Kollegen, Familie, Freunde - ich bin dankbar für das Leben."