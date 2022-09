Gemischtes Fazit

Einmal im Einzel, einmal im Sprint: Juliane Frühwirt schnappt sich gleich zwei Bronzemedaillen. © PETER KORNATZ

Zehn Biathleten aus dem Werdenfelser Team traten bei der Deutschen Meisterschaft in Oberhof an. Vor allem zwei konnten dabei überzeugen.

Oberhof – Rund 20 Grad, Sonnenschein, Asphaltstrecke, Roller unter den Füßen. Mit diesen Gegebenheiten mussten die Biathleten am vergangenen Wochenende in Oberhof bei der Deutschen Meisterschaft zurechtkommen. Bernhard Kröll, Stützpunkttrainer Werdenfels, war ebenfalls vor Ort und verfolgte gespannt die Rennen seiner Schützlinge. Am Sonntag nach dem finalen Wettkampf der DM vollzog er quasi seinen eigenen Klimawandel. Kröll setzte sich gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Albert Neuner ins Auto und nach 15-minütiger Fahrt erreichten sie Suhl. Sie tauschten 20 Grad Sonnenschein gegen minus 15 Grad. In einer Kältekammer testen sie noch bis heute Mittag die Munition, mit der das gesamte Zoll-Ski-Team die Wettkämpfe im Winter bestreiten wird. Krölls Zwischenfazit: Er ist mit den Chargen zufrieden, die er und Neuner für den Test zur Verfügung gestellt bekommen haben. Teils weniger zufrieden ist er mit den Leistungen seiner Schützlinge aus dem Team Werdenfels bei der DM. Kröll zieht ein gemischtes Fazit.

Frühwirt lässt bewusst die Verfolgung aus, trotz Startplatz drei

Insgesamt starteten neun aus seinem Team sowie der Murnauer David Zobel in Oberhof. Überzeugen konnte in erster Linie Juliane Frühwirt. Die Wahl-Wallgauerin startete im Einzel sowie im Sprint bei den Damen und nahm zwei Bronzemedaillen mit auf die Heimreise. Krölls Kommentar: „Wirklich tolle Leistungen.“ Frühwirt selbst ist ebenfalls mit sich zufrieden: „Die Ergebnisse stimmen mich zuversichtlich.“ Die Verfolgung ließ die 24-Jährige bewusst aus, trotz bester Chancen auf weiteres Edelmetall. Warum? „Weil eine Medaille bei der DM mehr oder weniger im Winter niemanden mehr interessiert.“ Deswegen startete Frühwirt auch in ihren schwächeren Disziplinen. „Der Kampf Frau gegen Frau ist eh meine Stärke, daher wollte ich mich lieber in den Rennen verbessern, in denen ich alleine gegen die Uhr laufe.“ Fokus Weiterentwicklung. Ihr Ziel bei der DM war lediglich zu zeigen: „Mich gibt es auch, nimmt mich mit zum finalen Lehrgang vor dem Weltcupstart im Winter.“ Mit zwei dritten Plätzen hat sie ihre Ansprüche auf jeden Fall untermauert.

Eine der stärksten Juniorinnen bei der DM: Magdalena Rieger vom SC Mittenwald. © Peter Kornatz

Magdalena Rieger eine der stärksten Juniorinnen

Ähnlich gut bestritt die Meisterschaften in Oberhof auch Magdalena Rieger vom SC Mittenwald. Die Juniorin (Jahrgang 2003) überzeugte im Einzel als 13., im Sprint als 17. und als 19. in der Verfolgung. Schaut man sich die reine Ergebnisliste der Juniorinnen an, platzierte sich Rieger immer zwischen Rang vier und sechs. „Das hatten wir auch angestrebt, daher sind wir sehr zufrieden. Sie hat sich auf der Strecke und im Schießen verbessert“, lobt Kröll. Froh stimmte ihn auch die Leistung von Marina Sauter am ersten Tag im Einzel. „Platz sieben war sehr ordentlich.“ Doch im Sprint und in der Verfolgung konnte die Biathletin des SC Partenkirchen dieses Level nicht halten, kam als 16. und 18. ins Ziel. „Über die drei Tage hat sie etwas körperliche Probleme bekommen. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Kröll.

Probleme am Schießstand: Der Mittenwalder Tim Grotian leistet sich zu viele Fehler mit dem Gewehr. © Peter Kornatz

Werdenfelser Herren enttäuschen

Viel Arbeit steht auch Tim Grotian bevor. Der Mittenwalder verpasste bei allen drei Wettkämpfen die Top 20, insbesondere, weil er sich am Schießstand zu viele Fehler leistet. „Er hat immer wieder eine Serie dabei, die ihm komplett misslingt. Das ist im Training auch so“, erzählt Kröll. Ungewohnte Schwächen zeigte auch David Zobel (SC Partenkirchen) mit dem Gewehr. Im Einzel wurde er 14., im Sprint kam er nicht über Rang elf hinaus. Zu wenig für den 26-Jährigen, der heuer von Beginn an im Weltcup starten will. Erst in der Verfolgung zeigte er, zu was er imstande ist, verbesserte sich immerhin noch auf Rang fünf.

Nach Corona-Infektion: Hanna Kebinger setzt DM aus

Gar nicht unter Beweis stellen konnte Hanna Kebinger ihr derzeitiges Leistungsvermögen. Die Garmisch-Partenkirchnerin verpasste die DM – auf Anraten der Ärzte. Kebinger hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert und lag anschließend vier Tage flach, entwickelte zudem schwerere Symptome. „Ihre Lungenschleimhaut hatte sich entzündet. Die Ärzte wollten, dass sie sich lieber zu 100 Prozent auskuriert und nur im mittleren Belastungsbereich trainiert“, erzählt Kröll.