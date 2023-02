Biathlon: Alle Infos zur WM 2023 in Oberhof

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Benedikt Doll (links) und Roman Rees auf der Strecke in Oberhof. © picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Biathlon-WM 2023 wird in Oberhof ausgetragen. Vom 8. bis zum 19. Februar geht es in zwölf Rennen um Medaillen. Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Titelkämpfen in Thüringen.

Oberhof - Zum zweiten Mal wird in Oberhof eine Biathlon-WM ausgetragen. Nach 2004 ist der Wintersportort in Thüringen erneut Gastgeber des Saisonhighlights der Biathlon-Saison. Hier gibt es alle Infos zur Biathlon-WM 2023 in Oberhof.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Die Termine

08.02.2023 (Mittwoch) 14:45 Uhr - Mixed-Staffel 4x6 Kilometer

- Mixed-Staffel 4x6 Kilometer 10.02.2023 (Freitag) 14:30 Uhr - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

- Sprint der Damen 7,5 Kilometer 11.02.2023 (Samstag) 14:30 Uhr - Sprint der Herren 10 Kilometer

- Sprint der Herren 10 Kilometer 12.02.2023 (Sonntag) 13:25 Uhr - Verfolgung der Damen 10 Kilometer

- Verfolgung der Damen 10 Kilometer 12.02.2023 (Sonntag) 15:30 Uhr - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

- Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer 14.02.2023 (Dienstag) 14:30 Uhr - Einzel der Herren 20 Kilometer

- Einzel der Herren 20 Kilometer 15.02.2023 (Mittwoch) 14:30 Uhr - Einzel der Damen 15 Kilometer

- Einzel der Damen 15 Kilometer 16.02.2023 (Donnerstag) 15:10 Uhr - Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer

- Single-Mixed-Staffel 13,5 Kilometer 18.02.2023 (Samstag) 11:45 Uhr - Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

- Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer 18.02.2023 (Samstag) 15:00 Uhr - Staffel der Damen 4x6 Kilometer

- Staffel der Damen 4x6 Kilometer 19.02.2023 (Sonntag) 12:30 Uhr - Massenstart der Herren 15 Kilometer

- Massenstart der Herren 15 Kilometer 19.02.2023 (Sonntag) 15:15 Uhr - Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Der Medaillenspiegel

Der Medaillenspiegel bei der Biathlon-WM in Oberhof setzt sich folgendermaßen zusammen - Zunächst wird die Anzahl der Goldmedaillen gewertet. Anschließend die Anzahl der Silbermedaillen, gefolgt von den Bronzemedaillen. Die Gesamtzahl an Medaillen spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Zwölf Titel in sieben Disziplinen

Zwölf Titel werden bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof vergeben. Die Athleten messen sich in den Disziplinen Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel, Sprint, Verfolgung, Einzel, Staffel und Massenstart.

Die Biathlon-WM 2023 ist nicht mehr Teil des Weltcups, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertungen bei den Damen, Herren und den Nationencups ein.

Biathlon-WM in Oberhof: So startet die deutsche Mannschaft

Bei den Damen sind Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Anna Weidel, Sophia Schneider, Hanna Kebinger und Janina Hettich-Walz mit dabei.

Bei den Herren haben Benedikt Doll, Johannes Kühn, Justus Strelow, David Zobel und Roman Rees die Norm für die Biathlon-WM erfüllt und bilden das Kernteam. Den sechsten Platz sicherte sich Philipp Nawrath.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Die WM im TV, Stream und Liveticker

Die Biathlon-WM 2023 ist im Ersten und im ZDF zu verfolgen. Auch Eurosport zeigt die Rennen live im TV. Im Livestream sind die Mediatheken von ARD und ZDF mit dabei. Wer die Rennen im TV zeigt, überträgt sie auch im Livestream in der Mediathek. Eurosport zeigt die Rennen im Livestream bei discovery+ (ehemals Eurosport-Player, kostenpflichtig). chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Das Preisgeld

Die Biathlon-WM ist nicht mehr Teil des Weltcups. Zudem koppelt sie sich vom Preisgeldsystem des Weltcups ab. Für einen Sieg in einem Einzelwettkampf bei der WM gibt es 25.000 Euro. Der Zweitplatzierte erhält 19.000 Euro, für den Dritten gibt es 14.000 Euro. Bis zum 30. Platz werden Gelder verteilt, der 30. erhält noch 200 Euro. Insgesamt werden 140.800 Euro ausbezahlt. Veranstalter ist der Weltverband IBU.

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Die Tickets

Noch gibt es Karten für die Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Der Veranstalter ist der Zuständige für den Vertrieb der Tickets.

Biathlon-WM in Oberhof: So geht es weiter

Nach der WM in Oberhof geht es mit dem Weltcup in Nove Mesto weiter. Zunächst steht eine zehntägige Pause an, ab dem 2. März wird dann in Tschechien gelaufen.

