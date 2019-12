Biathlon im Liveticker: Mit geballter Power in den Massenstart

Der Weltcup im Biathlon in Annecy / Le Grand-Bornand endet mit zwei Rennen im Massenstart. Beide Rennen gibt es im Liveticker bei chiemgau24.de

Annecy / Le Grand Bornand - Die letzten Rennen im Weltcup-Jahr 2019 im Biathlon stehen an. Dabei haben vor allen Dingen die deutschen Herren gute Aussichten auf einen versöhnlichen Abschluss. Die Herren gehen um 12:15 Uhr in die Loipe, die Damen um 14:15 Uhr. chiemgau24.de ist bei beiden Rennen im Liveticker mit dabei.

Vor dem Rennen: Mit geballter Mannschaftsstärke geht das deutsche Team heute ins Rennen. Mit Benedikt Doll, Olympiasieger Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und Ex-Weltmeister Simon Schempp gleich fünf deutsche Biathleten am Start.

Vor dem Rennen: Der erste Massenstart der Saison 2019/20 steht auf dem Programm. Gelaufen werden 15 Kilometer, vier Mal wird geschossen. 30 Athleten gehen zeitgleich auf die Strecke.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Biathlon in Annecy / Le Grand-Bornand. Um 12:15 Uhr steht der Massenstart der Männer an, im Liveticker gibt es vorab alle Infos zum Rennen.

Biathlon: Der Vorbericht zu den Massenstart-Rennen

Im Verfolger kamen vier Deutsche unter die besten Elf, es war mannschaftlich das beste Ergebnis im Weltcup 2019/20 im Biathlon. Seit Hochfilzen läuft es ohnehin sehr gut für die DSV-Männer, die Staffel lief in Österreich aufs Podest, Benedikt Doll feierte am Donnerstag den ersten Saisonsieg.

Wenn am Sonntag die besten 25 Biathleten des Gesamtweltcups und die fünf punktbesten Biathleten des Weltcups in Annecy / Le Grand-Bornand, die nicht in den Top 25 des Gesamtweltcups sind, gleichzeitig auf die 15 Kilometer lange Strecke gehen, ist ein weiteres Topresultat möglich.

Biathlon: Dezimierte Aufstellung bei den Damen

Bei den Damen ist das deutsche Starterfeld etwas überschaubarer. Vanessa Hinz, Marion Deigentesch und Maren Hammerschmidt haben die Qualifikation für den Massenstart verpasst. Eine junge deutsche Atheltein ließ hingegen aufhorchen.

Bei ihrem ersten Weltcup-Einsatz der Saison hatte Janina Hettich vom SC Schönwald in Le Grand-Bornand am Freitag im Sprint-Wettkampf Platz 23 und am Samstag in der Verfolgung Rang 31 belegt. Damit wäre sie auch beim Massenstart über 12,5 Kilometer mit dabei gewesen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Biathlon: Pause nach dem Weltcup in Annecy

Alos stehen nur Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß im Feld derbesten 30 für das letzte Rennen des Jahres am Sonntag - Hier erfahren Sie, wo Sie Biathlon aus Annecy live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen können.

Nach den Rennen in Frankreich macht der Weltcup-Kalender 2019/20 im Biathlon eine Pause. Am 28. Dezember steigt das Einladungsrennen auf Schalke, ehe der Weltcup im neuen Jahr in Oberhof und Ruhpolding fortgesetzt wird.

chiemgau24.de ist bei allen Rennen im Liveticker mit dabei.

