Dorothea Wierer vor Karriereende? Biathlon-Star mit nebulöser Aussage

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Dorothea Wierer gehört auch mit 32 Jahren noch zu den besten Biathletinnen. Trotzdem könnte sie zeitnah ihre Karriere beenden.

München/Östersund - Die Wintersport-Saison 2022/23 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Für die Biathletinnen und Biathleten markierte das vergangene Wochenende im schwedischen Östersund die vorletzte Weltcup-Station, einzig die Rennen in Oslo (16. bis 19. März) stehen noch aus.

Die Reise in die norwegische Hauptstadt könnte für die Italienerin Dorothea Wierer sogar die letzte ihrer eindrucksvollen Karriere sein. Nach ihrem Sieg im Massenstart am Sonntag ließ die zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin ihre Zukunft zumindest offen.

„Ich weiß es noch nicht, ich muss mich erst entscheiden. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, was ich hier noch mache und andere, an denen ich merke, wie gut es läuft und mir sage, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Es ist wirklich schwierig, heute eine Antwort zu geben. In der Zwischenzeit konzentriere ich mich auf die Rennen in Oslo, wo ich nicht immer gute Leistungen gezeigt habe“, zitiert das Portal fondoitalia.it die 32-Jährige.

Wierer gesteht trotz Erfolgen Mangel an Selbstvertrauen

Ihr Fokus gelte zunächst einem gelungenen Abschluss der Saison, ehe sie sich mit Fragen zu ihrer Biathlon-Zukunft auseinandersetze. „Ich will versuchen, in den letzten Rennen mein Bestes zu geben und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt“, so Wierer weiter.

Ist sich ob ihrer Zukunft im Biathlon-Weltcup noch unklar: Dorothea Wierer © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Darüber hinaus offenbarte die aktuelle Weltcup-Zweite nach ihrem Erfolg im Einzel am vergangenen Donnerstag, dass es ihr aktuell an Selbstbewusstsein mangele.

„Von außen mag es nicht so aussehen, aber sie können meinen Trainer fragen. Er habe noch nie so einen Sportler mit so geringem Selbstvertrauen getroffen, der so gute Ergebnisse erzielt. Vor jedem Rennen habe ich große Angst, ein schlechtes Rennen zu fahren und nicht gut genug zu schießen“, gestand die Südtirolerin beim norwegischen Sender NRK.

Biathlon-Star Wierer liebäugelte bereits vergangenes Jahr mit Karriereende

Ihre Konkurrenz zeigte sich ob dieser Aussagen durchaus überrascht. „Man sagt viele seltsame Dinge nach dem Skifahren. Sie hat allen Grund, Selbstvertrauen zu haben“, merkte die Norwegerin Marte Olsbu Roiseland an.

Ob die mangelnde Überzeugung in ihre eigenen Fähigkeiten die Triebfeder hinter Wierers offener Zukunftsplanung ist, kann nur spekuliert werden. Fakt ist aber, dass sie bereits nach der Saison 2021/22 mit einem Abschied von der großen Bühne kokettierte.

Letztlich entschied sie sich doch zum Weitermachen, sehr zur Freude ihrer vielen Fans. Ob sie auch 2023/24 an den Start gehen wird, bleibt hingegen noch unklar. (masc)